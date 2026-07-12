Drifttekniker VVS
Osby kommun, Samhällsbyggnad / Fastighetsskötarjobb / Osby Visa alla fastighetsskötarjobb i Osby
2026-07-12
, Östra Göinge
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, Hässleholm
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-12Arbetsuppgifter
• Övervaka, Optimera och Underhålla VVS-System i fastigheter, gällande värme, ventilation, Kylsystem och solenergi.
• Utföra regelbunden tillsyn och planerat underhåll för att optimera driftsstörningar.
• Felsöka och åtgärda eventuelle fel i systemen, samt rapportera och dokumentera utfört arbete till närmsta chef.
• Arbeta proaktivt med energieffektiviseringar och ta fram underlag till effektiviserings åtgärder.
• Vara ett stöd vid modernisering, effektivisering och förbättringsprojekt.
• Daglig kontakt med leverantörer och externa entreprenörer, samt samarbeta med övriga tekniker i teamet.Kvalifikationer
• Teknisk utbildning inom VVS, Fastighetsteknik eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 2 års erfarenhet som drifttekniker eller motsvarande roll med fokus på VVS.
• Mycket goda kunskaper inom styr. och reglerteknik.
• Mycket goda kunskaper inom värme- och ventilationssystem.
• God It-vana med stor erfarenhet att arbeta i moderna övervaknings. och styrsystem.
• Meriterande med kunskap gällande injustering av VVS-system och OVK behörighet.
• B-Körkort krävs för tjänsten.
• Behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad, initiativtagande med goda praktiska färdigheter att arbete självständigt.
Strukturerad och noggrann.
Driv och stort intresse för energieffektiviseringar och hållbara lösningar.
Samarbetsvillig och service inriktad med god kommunikationsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Enligt överenskommes.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "115/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Osby kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kommunens växel +46479528000 Jobbnummer
10000288