Drifttekniker VVS
Osby kommun, Samhällsbyggnad / Fastighetsskötarjobb / Osby Visa alla fastighetsskötarjobb i Osby
2026-05-18
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Osby kommun, Samhällsbyggnad i Osby
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-18Arbetsuppgifter
* Övervaka, Optimera och underhålla VVS-System i fastigheter, gällande ventilation, värme, kylsystem och solenergi.
* Utföra regelbunden tillsyn och planeratunderhåll för att optimera driftsstörningar.
* Felsöka och åtgärda eventuella fel i systemen, samt rapportera och dokumentera utfört arbete till närmsta chef.
* Arbeta proaktivt med energieffektiviseringar och ta fram underlag till effektiviseringsåtgärder.
* Vara ett stöd vid modernisering, effektivisering och förbättringsprojekt för att bidra till en hållbar lösning.
* Dagligt kontakt med leverantörer och externa entreprenörer, samt samarbeta med övriga tekniker i teamet.Kvalifikationer
* Tekniks utbildning inom VVS, fastighetsteknik eller motsvarande erfarenhet.
* Minst 2 års erfarenhet som drifttekniker eller liknande roll med fokus på VVS
* Mycket goda kunskaper inom värme- och ventilationssystem.
* Goda kunskaper inom styr- och reglerteknik.
* God It-vana med stor erfarenhet att arbete med moderna övervaknings- och styrsystem.
* Meriterande med kunskap gällande injustering av VVS-system samt OVK behörighet.
* B-körkort krävs för tjänsten.
* Behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
Personliga egenskaper.
Lösningsorienterad, initiativtagande med praktiska färdigheter att arbeta självständigt.
Strukturerad och noggrann.
Samarbetsvillig och service inriktad med god kommunikationsförmåga.
Driv och intresse för energieffektiviseringar och hållbara lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912511