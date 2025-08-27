Drifttekniker, vikariat
Tekniska enheten söker en persone för att ingå i vår drift/jourgrupp för VA-, fjärrvärme- samt gata & parkverksamhet.
I arbetet ingår processövervakning, processoptimering, uppföljning, förebyggande underhåll, reparationer, provtagning och analysarbeten samt drift och skötsel av produktions-, distributions- och reningsanläggningar inom berörda områden. Du genomför även mindre ombyggnationer samt deltar i investeringsprojekt. Beredskap ingår.Kvalifikationer
Meriterande är om du har BE-körkort, C-körkort, arbetslivserfarenhet som installations/industrielektriker, utbildning eller tidigare erfarenhet inom automation eller tidigare erfarenhet av arbete i driftgrupp inom industri eller kommunalteknisk verksamhet med inriktning mot anläggning och ledningsnät. Starkt meriterande är om du har tidigare erfarenhet av drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningar och reningsverk med god vana för mekaniskt underhåll och drift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid att du kan arbeta både självständigt och i grupp och där både planera och utföra uppdrag. Då vi arbetar inom en serviceverksamhet är det viktigt att du har en mycket god servicekänsla samt en positiv inställning till att hantera utmaningar som kan uppstå i en verksamhet som drivs dygnet runt, oberoende av väderlek.
För att lyckas i tjänsten krävs god social kompetens, stort engagemang, kreativitet och god analytisk förmåga. Du ska vid behov delta och samarbeta med övrig personal inom teknisk verksamhet samt med entreprenörer.
Du bör ha god teknisk vana och är bekväm med arbete på dator då stora delar av de tekniska anläggningarna fjärrövervakas och felsöks via dator.Vi ser gärna att du har genomgått utbuldningar så som Fallskydd, Instruerad Person - Icke elektriskt arbete, Heta arbeten.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Varaktighet till och med 2026-08-31 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad heltid
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: Hilde.Pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
