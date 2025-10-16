Drifttekniker till vår kund i Falun
2025-10-16
Vår klient är en innovativ aktör inom fastighetssystem, molnlösningar och energisystem, djupt engagerade i hållbarhet. Med rötter i Falun och en stark närvaro i Sverige, erbjuder de en global arbetsmiljö och satsar stort på medarbetarnas hälsa och välmående.
OM TJÄNSTEN
Som drifttekniker blir du en nyckelspelare i driftteamet, där du kommer att arbeta nära våra utvecklingsteam för att säkerställa stabil drift av våra ledande fastighets- och energisystem. Du kommer att ansvara för infrastruktur, SQL-servrar och hantering av både Microsoft- och Linux-miljöer, med fokus på att bidra till en hållbar framtid.
Du erbjuds
Du erbjuds en stimulerande arbetsplats på ett bolag som ständigt strävar efter briljans. Du får möjlighet att arbeta i en global miljö som en del av ett europeiskt bolag, från ett av Faluns coolaste kontor, och bidra till utvecklingen av Sveriges ledande fastighets- och energisystem.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll fokuserar på att säkerställa stabil och effektiv drift av vår klients fastighets- och energisystem. Du kommer att hantera både Microsoft- och Linux-miljöer, optimera databaser och bidra till säkerheten i infrastrukturen. Är du intresserad av eller har kunskap inom cybersäkerhet finns det möjlighet att lägga på en del sådana arbetsuppgifter på dig också.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av IT-driftarbete
• Mycket god kunskap i Microsoft-miljö
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskap om Linux.
• Kunskap inom cybersäkerhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Ansvarstagande
• Samarbetsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
