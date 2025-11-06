Drifttekniker till Täby
Coor Service Management AB / Fastighetsskötarjobb / Täby Visa alla fastighetsskötarjobb i Täby
2025-11-06
Är du en serviceinriktad och positiv drifttekniker? Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med ett engagerat team på ett stort och innovativt företag? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vilka är vi?Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Vad kommer du att få arbeta med?Som drifttekniker kommer du att arbeta brett och varierande inom fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du kommer tillhöra ett arbetsteam som har god samverkan mellan kompetenserna i en stöttande, trivsam och inkluderande arbetskultur.
I dina arbetsuppgifter som drifttekniker ingår huvudsakligen:
- Utföra löpande ronderingar, tillsyn och skötsel av fastigheter
- Ansvara för att felanmälningar blir utförda i tid och med rätt behov/kunskap
- Kommunikation med underentreprenörer och Coors egen personal, muntligt och skriftligt.
- Medverka vid upprättande och uppföljning av underhållsplaner och förbättringsförslag
- Göra riskbedömningar i arbetsmiljön och komma med förslag till utveckling
- Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtal
- Vara kundfokuserad och ha en affärsmässig god kundrelation
Vem är du?Du är en initiativrik och målinriktad lagspelare med modet att kunna ta beslut för att ha framfart i arbetet. Du är en trygg och social person som bidrar till en god stämning i teamet och har en positiv och lyhörd kommunikation med medarbetare, kund och underleverantörer. Du arbetar strukturerat och noggrant.
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom fastighets-/driftteknik eller motsvarande erfarenhet
- B-körkort
- God dator- och systemvana
- God förmåga i tal och skrift i svenska
- God förståelse för engelska
Det är meriterande om du har:
- 2 års arbetslivserfarenhet inom driftteknik
- Erfarenhet av el, styr- och regler, ventilation och kyla, VVS-tekniska anläggningar
- Utbildning inom saxlift, fallskyddsutbildning, truckkort, heta arbeten, anläggningsskötare eller andra relevanta områden
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: 7-16
- Startdatum: 2025-12-01
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Said Niazi 070-345 40 93
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
