Drifttekniker sökes till Trollhättan
Luotea FM AB / Fastighetsskötarjobb / Trollhättan Visa alla fastighetsskötarjobb i Trollhättan
2026-02-23
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luotea FM AB i Trollhättan
, Göteborg
, Skövde
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Har du en bakgrund som drifttekniker och vill ha ett stimulerande och varierat arbete? Då kan du vara vår nästa drifttekniker till Trollhättan.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
I rollen som Drifttekniker hos oss har du ett stimulerande arbete, där du tar stort eget ansvar och hjälper vår kunder att avhjälpa fel, lösa problem och underhålla fastigheterna. Du jobbar främst mot större kommersiella fastighetsägare i ett varierat bestånd vilket ger en varierad och utvecklande vardag. Du behöver ha ett prestigelöst förhållningssätt då typen av felavhjälpande kan vara stort som smått. Du tillhör ett litet och tajt team med olika kompetenser som tillsammans ansvarar för att upprätta en säker drift med hjälp av ett väl utvecklat förebyggande underhåll. Har du dessutom kompetens inom VVS eller el ses detta som särskilt meriterande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Självständigt kunna genomföra tillsyn, skötsel och underhåll på samtliga objekt inom fastigheterna
• Hjälpa hyresgästen med beställningar och felsökning
Beredskap kan förekomma i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och trivs med att möta människor i din vardag. Vidare är du är en person med tekniskt intresse och förmåga till samarbete - både med interna och externa parter. Du trivs med att ta eget ansvar, är noggrann och ser gärna till helheten när du arbetar.
För att lyckas i rollen behöver du
• Yrkeshögskola om minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng alternativt motsvarande 400 YH-poäng med inritning teknik eller fastighetsdrift
• Erfarenhet av drift och servicearbete inom fastighet
• God teknisk kunskap och problemlösningsförmåga med intresse för mekanik/EL/VVS
• Behärska svenska mycket väl, både i tal och skrift
• God datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av VVS eller el
• Heta arbeten
• Liftkort
• Fastighetsdrift
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess kan bakgrundkontroll på slutkandidat komma att genomföras. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Jimmy Tell via mail på jimmy.tell@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Jobbnummer
9759267