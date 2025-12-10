Drifttekniker IT-infrastruktur
2025-12-10
Om tjänsten
Vi söker nu en ny medarbetare till FMTIS Genomförandeavdelning i Enköping som vill arbeta med fysisk IT-infrastruktur (Layer 1).
Om FMTIS GA Enköping IT
FMTIS, FÖRSVARSMAKTENS TELEKOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONSSYSTEMFÖRBAND, är ett förband som finns över hela Sverige. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att tillgodose övriga förband med teknisk expertis, stöd och support. På GA Enköping IT har vi idag flera sektioner inom olika IT områden. Vi har allt från supporttekniker till driftingenjörer inom nät och svetsare inom fiberteknik. Vi håller till på Garnisonen i Enköping och det är även här en stor del av arbetet kommer vara förlagt men då vi är en resurs för hela vår enhet kommer resor inom Militärregion mitt ske frekvent, vilket i sin tur innebär att man kommer spendera nätter på andra orter till och från.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att arbeta som drifttekniker inom detta område innebär i huvudsak installation av IT-infrastruktur så som dragning/svetsning av feberkabel, kopparkabel, montering av kabelstegar och arbete i IT-skåp. Dagligen arbetar man med allt från mindre arbeten till större projekt, nyetabeleringar till reparationer. Ibland innebär det ensamarbete, men oftas arbetar man ihop med någon av sina kollegor. Vi tror på ett nära samarbete inom gruppen som utöver teknikerna även består av projektansvariga och ingenjörer.
KRAV
• Grundläggande kunskaper om IT, EL eller annat tekniskt område
• Erfarenhet av mekaniskt montage och installation i byggnader
• Körkort B för manuell växellåda
• Erfarenhet av att mäta och svetsa fiber
• Erfarenhet av installation av datanät, WifiDina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker är en tekniskt lagd person. Du ska vara en drivande person som kan arbeta självständigt, men även kunna arbeta i grupp då detta mest förekommande. Du ska vara en praktisk person som har lätt att ta dig till nya arbetsuppgifter och vill vidareutveckla din tekniska komptens. Vi tror även att du är en social och utåtriktad person då vi har mycket kundkontakt mot andra förband och myndigheter. Arbetet kan ofta vara ganska fysiskt krävande så det är viktigt att detta är något du trivs med.
Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet samt att du är säkerhetsmedveten.
MERIT
• Gymnasial utbildning med intriktning el/data/tele
• Erfarenhet av att arbeta i IT-hallar
• Tidigare erfarenhet av arbete hos Försvarsmakten eller annan statlig verksamhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Övrigt
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sysselsättning: Heltid
Arbetsort: Enköping. Resor ingår i tjänsten.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Upplysning om befattningen
Sektionschef: Stefan Enderberg
Avdelningschef: Alexander Bergwall
Information om anställningsvillkor
Personalhandläggare: Sandra Assisi
Fackliga företrädare
ORF/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
Samtliga nås via växeln, tfn 0171-15 70 00.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9637284