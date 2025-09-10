Drifttekniker/fastighetstekniker till Loudden
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta brett inom fastighetsteknik - med varierade uppdrag, kunniga kollegor och en arbetsplats där trivsel och laganda står högt på agendan? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Som drifttekniker hos oss på Loudden arbetar du med fastighetstekniska frågor direkt hos våra uppdragsgivare. Uppdragen varierar från kommersiella fastigheter som kontor och köpcentrum till bostadsrättsföreningar av olika storlek. Du blir en del av vår driftteknikenhet - ett sammansvetsat team med sju kollegor som hjälps åt, bollar idéer och stöttar varandra i vardagen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Drift, tillsyn och underhåll av fastigheternas tekniska system
• Felsökning och reparationer inom VVS, ventilation och kyla
• Byte av pumpar, givare, ställmotorer och liknande utrustning
• Driftkontroller och energiuppföljning
• Förslag och åtgärder som minskar energiförbrukning hos kunder
• Budgetarbete och underhållsplanering tillsammans med kund
Du planerar din arbetsdag utifrån arbetsordrar, kundtjänstärenden och akuta avrop - och får frihet att ta ansvar och driva ditt arbete framåt.
Personprofil
Du har några års erfarenhet som drifttekniker/fastighetstekniker och känner dig trygg i rollen. Vi söker en prestigelös, positivt lagd och social lagspelare som gillar att hitta lösningar, ta ansvar och ge service - både till kunder och kollegor.
Vi söker dig som har:
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• Goda kunskaper i engelska
• God digital kompetens
Meriterande är om du har:
• Utbildning som fastighetsingenjör/installatör eller erfarenhet inom VVS, el, ventilation, styr- och reglerteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Behörighet att arbeta på tak, körkort för skylift eller liknande certifikat
• Erfarenhet av sprinkleranläggningar
• Erfarenhet av brandlarm och övriga brandtekniska installationer
• Erfarenhet eller intresse för energioptimering och energieffektivisering i fastigheter
Vi erbjuder
• En stabil arbetsgivare med kollektivavtal
• Trevliga, engagerade kollegor och ett klimat där man hjälps åt
• Personlig utveckling och varierade arbetsdagar
• Centralt kontor på Västmannagatan i Stockholm
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm, kontor Västmannagatan
• Arbetstider: 07 - 16
I den här rekryteringen samarbetar Loudden med PerformIQ. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
vid frågor om processen.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Loudden Bygg- & Fastighetsservice AB är ett Stockholmsbaserat driftbolag med cirka 50 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom fastighetsteknik, el, trädgård, städ, energiuppföljning, styr- och reglerteknik, byggservice och hyresgästanpassningar.
Vi är en del av Savills - ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 39 000 medarbetare i över 60 länder. I Sverige erbjuder Savills rådgivning inom fastighetstransaktioner, analys, värdering, uthyrning, förvaltning och projektledning. Ersättning
