Drifttekniker, Fastighet
2025-09-03
Teknik- och fastighetsförvaltningen inom Umeå kommun levererar en väl fungerande vardag för kommunens invånare, brukare och verksamheter.
Umeå växer och vi är en viktig del i Umeås fortsatta utveckling. Inom Teknik och fastighet finns verksamheterna Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice.
Fastighet ska tillhandahålla lokaler och boenden som skapar goda förutsättningar för kommunens verksamheter att bedriva sin verksamhet. Fastighet är en av Umeås större byggherrar och förvaltare av lokaler. Fastighet är uppdelad i fyra avdelningar; Bygg och fastighetsteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift samt Teknisk planering och administration. I denna roll ingår du i avdelningen Fastighetsdrift. Besök gärna www.umea.se
för mer information.
Vill du ha ett självständigt och utmanande jobb där du använder dina teknikkunskaper för att bidra till långsiktig hållbar utveckling? Då har vi nu en ledig tjänst som drifttekniker som kan passa dig!
Mer om avdelningen fastighetsdrift och rollen som drifttekniker
Fastighetsdrift ansvarar för drift, skötsel och tillsyn samt energiåtgärder i kommunens fastigheter och är fördelade på tre förvaltningsområden. I varje område finns driftområdeschef, driftsamordnare, drifttekniker, fastighetsskötare och elektriker. Inom Fastighetsdrift finns även medarbetare som arbetar med mark- och grönyteskötsel, energi, ventilation, el och elsäkerhet, lås och larm samt teknisk administration. Totalt består Fastighetsdrift av omkring 70 medarbetare.
I rollen som drifttekniker hos oss kommer du att vara ansvarig för en grupp fastigheter inom det driftområde du tillhör. Där utför du tillsyn och skötsel av tekniska installationer samt felavhjälpande och förbyggande underhållsarbete.
Utöver det kommer du bland annat att:
Svara för tekniska anläggningars injustering och inställning av drifttider där även uppföljning av energistatistik ingår.
Bevaka/åtgärda anmärkningar i myndighetsprotokoll som sprinkler, brandlarm, tillsyn, brand och OVK.
SBA-ansvarig för kontroller
Vara anläggningsskötare brandlarm/Sprinkler
Bevaka/följa upp att externa resurser utför sina uppdrag i enlighet med lämnad beställning/avtal och inom överenskommen tid.
Ge förslag till LPU- och reinvesteringsåtgärder
Du kommer även att medverka vid:
Arbetsmiljöärenden som uppstår i lokaler hos verksamheten
Besiktningar
Energiutredningar och energioptimering
I arbetet ingår även administrativa uppgifter samt att delta i projekt vid ny- och ombyggnationer.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning från kvalificerad yrkesutbildning (KY) drifttekniker med inriktning fastighet eller högskoleutbildning drifttekniker med inriktning fastighet eller motsvarande kunskaper. Du har jobbat inom fastighetsområdet med driftrelaterade frågor, och gärna som drifttekniker eller fastighetstekniker med liknande arbetsuppgifter.
Du har goda kunskaper i värme- och ventilation samt styr- och reglersystem. Vi ser gärna att du har jobbat med lås och passage samt sprinkler- och brandlarmanläggningar. Allmän elbehörighet är meriterande, men inget krav. Dina datorkunskaper är goda.
Eftersom tjänsten innebär mycket kontakter med kunder och entreprenörer krävs det att du är serviceinriktad och lyhörd med en god kommunikationsförmåga. Då du med stor frihet får lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete tror vi dessutom att du trivs i en roll där du får vara ansvarstagande och självständig.
Tjänsten kräver B-körkort.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Förmåner att ta del av som medarbetare inom Umeå kommun
Våra förmåner ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och underlätta din vardag. Som medarbetare inom Umeå Kommun erbjuds du därför bland annat:
Förmånscykel Möjlighet till kompetensutveckling i form av t.ex. kurser, (webb)seminarier, projekt och studieresor Flexibel arbetstid Friskvårdsbidrag och andra rabatter på olika aktiviteter Gruppförsäkringar, däribland olycksfallsförsäkring och livförsäkring Hos oss kan du i vissa fall få fler semesterdagar än enligt grunden i semesterlagen; 25 (tom 39 år), 31 (40-49 år) eller 32 (from 50 år) dagars semester per år.
Läs mer om våra förmåner här.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter direkt i ansökningsformuläret. Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
