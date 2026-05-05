Drifttekniker, Fastighet
Umeå kommun växer och våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill bidra till välfungerande, trygga och hållbara miljöer för kommunens verksamheter. Vi söker en medarbetare som ska arbeta i en kombinerad roll som fastighetsskötare och drifttekniker. En flexibel resurs som ska kunna täcka upp vid frånvarotillfällen inom Fastighetsdrift.
Om verksamheten
Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare och ansvarar för att anskaffa, förvalta och avveckla lokaler för kommunala verksamheter. Vi förvaltar drygt en miljon kvadratmeter skolor, vård- och omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler med mera.
Fastighetsdrift ansvarar för drift, skötsel, tillsyn och energiåtgärder i kommunens fastigheter. Verksamheten är indelad i flera driftområden där driftområdeschef, driftsamordnare, drifttekniker, fastighetsskötare och elektriker arbetar tillsammans. Totalt är vi omkring 80 medarbetare.
Om rollen
I denna roll är du en viktig resurs som täcker upp vid kortare eller längre frånvaro inom olika driftområden. Det innebär ett omväxlande arbete där du kombinerar arbetsuppgifter inom både fastighetsskötsel och teknisk drift, beroende på behov och placering.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor och entreprenörer, och bidrar till att fastigheterna håller hög kvalitet, god säkerhet och effektiv energianvändning.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar utifrån uppdrag men kan omfatta:
Fastighetsskötsel
Tillsyn och skötsel av fastigheter och tekniska installationer
Felavhjälpande och förebyggande underhåll
Felsökning och enklare reparationer
Systematiskt brandskyddsarbete
Hantering av felanmälningar i ärendehanteringssystem
Hyresgästkontakter och samordning med entreprenörer
Drift och teknik
Drift, övervakning och optimering av tekniska system (värme, ventilation, styr- och reglersystem m.m.)
Uppföljning av energi- och miljöåtgärder
Säkerställande av myndighetskrav
Medverkan vid besiktningar, energiutredningar samt ny- och ombyggnadsprojekt
Administration och dokumentation i tekniska system
Om dig
Vi söker dig som har:
Fullgjord gymnasieutbildning med inriktning mot fastighet/drift eller eftergymnasial utbildning (KY/YH/högskola) inom driftteknik fastighet, alternativt motsvarande kunskaper
Erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift, som fastighetsskötare, drifttekniker eller fastighetstekniker
God teknisk förståelse och erfarenhet av värme, ventilation och styr- och reglersystem
Goda datorkunskaper
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande är:
Kunskaper inom el, VVS, lås- och passagesystem
Erfarenhet av brandlarm, sprinkler eller systematiskt brandskyddsarbete
Erfarenhet av energieffektiviseringDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Serviceinriktad och kommunikativ
Flexibel och anpassningsbar
Ansvarstagande och lösningsfokuserad
Trygg i att arbeta självständigt, men också en lagspelare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Då tjänsten innebär tillgång till kommunens lokaler och arbete i miljöer där barn och unga vistas, genomförs lämplighetskontroll. Registerutdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister kommer att begäras inför anställning, i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi erbjuder
Ett varierande och meningsfullt arbete i en samhällsviktig verksamhet
Möjlighet att bredda din kompetens inom både fastighet och drift
God arbetsmiljö och samarbete med engagerade kollegor
Förmåner och trygga villkor som medarbetare i Umeå kommun
Eventuell provanställning kan förekomma.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik och fastighet, Fastighet Kontakt
driftområdeschef
Magnus Pudas 090-166229
9893425