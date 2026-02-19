Drifttekniker - Skredsvik
Fortifikationsverket / Driftmaskinistjobb / Uddevalla Visa alla driftmaskinistjobb i Uddevalla
Vill du ha ett självständigt och varierande arbete där du arbetar nära kund och gör verklig skillnad varje dag? Vi söker en drifttekniker med tekniskt kunnande och god social förmåga, som trivs med att möta olika människor och ta eget ansvar. Hos oss får du arbeta nära våra kunder och bidra till trygg och välfungerande drift av ett viktigt fastighetsbestånd.
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.
Din vardag som drifttekniker
Region sydvästs verksamhet utförs i Västra Götaland, Skåne och Hallands län. Denna tjänst finns i driftdistriktet Göteborg vilken ansvarar för drift inom Storgöteborg, Uddevalla samt hela skärgården inom dessa områden. Driftdistriktets uppdrag består av att utföra drift av vårt fastighetsbestånd samt inhyrda objekt.
Du kommer att självständigt arbeta med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att medverka i tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll av främst tekniska installationer i byggnader och tillhörande infrastruktur. Tjänsten som drifttekniker är bred och du kommer att komma i kontakt med alla förekommande fastighetssystem.
Placeringsort är Skredsvik där du kommer att arbeta mestadels av tiden. Resor inom distriktet kan förekomma. Beredskap ingår i uppdraget.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom el, VVS eller teknik. Det är meriterande om du har utbildning som drifttekniker med inriktning fastighet. Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom någon eller några områden kopplade till fastighetsdrift exempelvis inom VVS, kyla eller styr och regler. Körkort B är ett krav. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som person är du strukturerad, tar initiativ och är lösningsorienterad. Du har förmågan att tänka i nya banor och har lätt för att skapa nya relationer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Skredsvik. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 13 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Alexander Ytterström 010-44 44 916 eller rekryteringskonsult Elizabeth Darevik 0730-603889. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
