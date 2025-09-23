Driftspecialist
2025-09-23
BITS DATA är ett kundfokuserat IT-bolag med ledande personbils och lastbilsåterförsäljare inom Scania- och Volkswagen-koncernen som sina kunder. Uppdraget är att leverera de bästa IT-lösningarna som förenklar vardagen och digitaliserar verkstäder och återförsäljare. Hos BITS DATA samarbetar experter från lastbils, personbils och IT-branschen för att ta fram marknadens bästa lösningar som bidrar till fordonsbranschens historiska omställning. Läs mer på https://www.bitsdata.se/
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelspelare i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö?
Om rollen
Som Driftspecialist på BITS DATA ansvarar teamet för drift, incidenthantering, övervakning och underhåll. Samt säkerställer att våra system alltid är tillgängliga. Rollen innebär även deltagande i projekt och att vara en del av support- och beredskapskedjan.
Du lyckas i rollen genom att:
Säkra driften - övervaka system, hantera incidenter och säkerställa hög tillgänglighet.
Optimera samarbeten - arbeta nära partners och leverantörer för att förbättra driftsmiljön.
Felsöka och underhålla - arbeta med installationer, konfigurationer och avancerad felsökning.
Förbättra och utveckla - driva säkerhet, processer, automatisering och kontinuerlig förbättring.
Arbeta proaktivt - förstå kundernas behov och bidra med lösningar som skapar värde.
Vem är du?
Vi söker dig som är initiativrik och älskar att hitta innovativa lösningar. Du är öppen för att lära dig nytt och utforska nya tekniker inom driftteknik och batchprocesser. Din vetgirighet och starka drivkraft att utvecklas gör dig till en värdefull tillgång till vårt team. Du finner intresse att jobba med ett ben i befintlig miljö med äldre system som kör på fysiska servrar, och ett ben i nyare molnbaserad miljö. Samt vara med i övergången från det gamla till det nya.
Kvalifikationer
Djup kunskap av nätverk och/eller teknisk projektledning.
Erfarenhet av servrar, systemdrift och incidenthantering.
Kunskap och intresse för IT- och informationssäkerhet.
Nyfikenhet och vilja att lära dig nya tekniker och arbetssätt.
Driv och engagemang att utvecklas inom ditt område.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Kunskap om ITIL eller liknande ramverk.
Erfarenhet av IAM, Azure AD eller Intune.
Praktiska förutsättningar för rollen
I arbetet ingår - beredskap för kvällar, samt ca 6-10 helger/år
Vi erbjuder dig
Vara en del av ett team där det är en skön stämning och gemenskap.
Möjlighet att jobba både med fysisk hårdvara och i molnet.
Marknadsmässiga förmåner.
Moderna kontorslokaler i Moraberg, Södertälje.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders inledande provanställning.
Omfattning: Heltid.
Ort: Moraberg, Södertälje. Publiceringsdatum2025-09-23
Du söker tjänsten enkelt via knappen nedan.
Rekryterande IT-chef Niclas Enhörning.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum är 2025-10-30.
Har du det vi söker och vill tillhöra vårt fantastiska team? Sök redan idag! Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
