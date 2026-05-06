Driftsingenjör - Sommarjobb
2026-05-06
Sektor Samhällsbyggnad, Tekniska enheten
KävlingePubliceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Vi söker en engagerad och strukturerad driftsingenjör för ett vikariat till vår tekniska enhet. I rollen får du arbeta nära den dagliga driften av kommunens offentliga miljöer och anläggningar samt vara en viktig länk mellan kommunen och våra externa entreprenörer.
Tjänsten passar dig som tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter, har god förmåga till självledarskap och trivs med att planera, följa upp och driva arbete framåt inom givna ramar.Arbetsuppgifter
I rollen som driftsingenjör kommer du bland annat att:
Agera beställare och kontaktperson gentemot externa drift- och skötselentreprenörer
Följa upp, kontrollera och kvalitetssäkra utförd drift och underhåll
Självständigt planera och prioritera ditt arbete utifrån uppsatta mål och tidsramar
Hantera enklare tekniska och administrativa frågor kopplade till driftavtal
Medverka i planering av driftåtgärder och bidra med teknisk kompetens i mindre projekt
Delta i uppföljning av ekonomi, tidplaner och avtal inom tilldelade områden
Samverka med kollegor inom tekniska enheten samt andra delar av kommunen
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, exempelvis som drifttekniker, ingenjör eller annan relevant utbildning
(även annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet kan vara aktuell)
Erfarenhet av arbete med drift, underhåll eller teknisk förvaltning, gärna inom offentlig verksamhet
Grundläggande förståelse för entreprenadformer och avtal inom drift och anläggning
Förmåga att ta ansvar för egna arbetsuppgifter och driva frågor vidare på ett strukturerat sätt
God administrativ förmåga och vana att arbeta med dokumentation och uppföljning
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
Erfarenhet av arbete i kommun eller annan politiskt styrd organisation
Kunskap inom utemiljö, gator, parker, VA, anläggning eller liknande driftområdenDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du är:
Självgående med god förmåga till självledarskap
Ansvarsfull och lösningsorienterad
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Kommunikativ och tydlig i dialogen med entreprenörer och kollegor
Prestigelös och serviceinriktad
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete i en kommun i utveckling
Ett tidsbegränsat vikariat med möjlighet att ta stort eget ansvar inom tydliga ramar
Ett engagerat och kunnigt team med stöd i det dagliga arbetet
Goda arbetsvillkor och balans mellan arbete och fritid
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Samhällsbyggnad, Tekniska enheten Kontakt
Niclas Jensen niclas.jensen@kavlinge.se 046-2804156 Jobbnummer
9895345