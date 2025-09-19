Driftsättare - CTS Security Solutions AB
2025-09-19
Driftsättare - CTS Security Solutions AB
Fysiska säkerhetssystem för Europas mest avancerade datacenter
Vill du arbeta med den senaste tekniken i högsäkerhetsklassade datacenter runtom i Europa? Är du en självgående tekniker som brinner för att få saker att fungera perfekt? Då kan det här vara ditt nästa steg!
CTS Group är en av Europas största design- och byggentreprenörer och den ledande aktören i Norden. Med 32 koncernbolag, 1700 medarbetare och ett globalt partnernätverk levererar vi standardiserade lösningar som gör datacenterbyggen snabbare, bättre och kostnadseffektivare. Se gärna vår presentationsvideo här: https://vimeo.com/1083779720
CTS Security Solutions AB är ett dotterbolag med bas i centrala Stockholm. Vårt uppdrag är att leverera service och tekniska lösningar till samtliga bolag inom CTS Group. Nu söker vi en skicklig och driven:
Driftsättare med fokus på Norden och Europa
I rollen som driftsättare blir du en viktig del i installation och konfigurering av avancerade säkerhetssystem inom några av Europas mest säkerhetskritiska datacenter. Du utgår från vårt kontor i Stockholm och kan räkna med en hel del resor, både inom Norden och Europa, i samband med projekt.
Ditt uppdrag
Driftsätta fysiska säkerhetssystem som accesskontroll, videoövervakning, perimeterlarm och biometriska lösningar
Installera, konfigurera och testa systemkomponenter på plats hos kund
Medverka vid och dokumentera tester
Felsöka och justera system för att säkerställa funktionella och tekniska krav
Samarbeta nära projektledare, tekniker och externa leverantörer genom hela projektens livscykel
Bidra med teknisk dokumentation, ritningar och överlämning av systemen till driftorganisationen
Vara teknisk kontaktperson på plats under installations- och överlämningsfasen
Vem är du?
Vi söker dig som kan visa på att du löst tuffa problem och tagit aktivt ansvar med eget initiativ för olika typer av tekniska projekt. Du är van vid att jobba självständigt men uppskattar också samarbete och tycker om att avsluta projekt med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-19Bakgrund
Erfarenhet av installation och driftsättning av säkerhetssystem eller andra tekniska installationer
God kunskap om system som Milestone, LenelS2, Axis, Bosch, biometriska lösningar eller motsvarande
Förmåga att läsa ritningar, kopplingsscheman och tekniska installationsmanualer
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Certifieringar inom säkerhetssystem eller installationsarbete
Erfarenhet från arbete i datacenter eller annan säkerhetskritisk miljö
Kunskap om nätverk, IP-konfiguration och systemintegration
Vi erbjuder
Hos oss väntar en aktiv och ansvarsfylld roll i ett växande teknikföretag med starkt säkerhetsfokus. Du får möjlighet att arbeta med ledande tekniklösningar i några av Europas mest avancerade datacenter. Vill du vara med på vår resa och bidra till högsta möjliga säkerhet? Då vill vi höra från dig!
Intresserad?
Skicka in din ansökan via vår rekryteringspartner Exelect AB. Berätta gärna om dina resultat och erfarenheter från tidigare roller. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
För frågor är du välkommen att kontakta Anders Hanberg på 070-413 99 03.
