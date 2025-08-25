Driftledare VA - anläggning
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Skurups kommuns VA-verksamhet innefattar dricksvattenproduktion medan rening av avloppsvatten sker i samverkan med grannkommunerna Ystad och Trelleborg. Kommunen är delägare i Sydvatten AB och får delar av sin dricksvattenförsörjning via regional samverkan. Kommunen sköter distributionsanläggningar i egen regi. Drift av ledningsnätet sköts i huvudsak med hjälp av en driftentreprenör.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker en person som är intresserad av att vara med och utveckla och förbättra kommunens VA-anläggningar. Du kommer att ingå i ett litet team som har ett nära samarbete. Vi hjälps åt på ett gränsöverskridande sätt och tar vara på varandras specialistkunskaper i ett prestigelöst arbetsklimat.
Du får en spännande roll i ett brett fält av VA-relaterade frågor i en period av förändring av verksamhetens struktur. Bland dina ansvarsområden märks:
• Ansvara och planera drift och underhåll av vattenverk
• Ansvara och planera drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar
• Planera och fördela arbetsuppgifter till drifttekniker
• Utveckla och förbättra dokumentation och övervakningssystem
• Medverka i investeringsprojekt från utredningar till entreprenader
• Kontakter med kunder och entreprenörer
Det kommer att ingå beredskap i anställningen. Under beredskap ingår avhjälpande av fel på ledningsnät, anläggningar samt övrigt akut på kommunens anläggningar.Kvalifikationer
Du är en person som är lugn, pålitlig, ordningsam, strukturerad, noggrann och vill utvecklas i din arbetsroll. Du är relationsskapande, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du tycker om att ta eget ansvar och att planera och prioritera arbetsuppgifterna. Du tycker att det är viktigt att utföra kvalitetskontroller och dokumentera genomförda arbeten. Du tar ansvar för arbetsuppgifterna, från start till mål och säkerställer att de utförs med hög kvalitet och i enlighet med lagar och regler. Du tar initiativ och ansvar för förbättringsåtgärder samt att förbättra och utveckla rutiner.
Du har erfarenhet av styr- och reglerteknik, pumpteknik och produktionsanläggningar för vatten.
Du har utbildning inom VA, VVS eller bygg-/anläggningsteknik alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig. Det ses som positivt om du har utbildning inom dricksvatten, så som någon av Svenskt Vattens utbildningar.
Då tjänsten innebär beredskap ser vi det som positivt om du bor i eller i närheten av kommunen.
Skurups VA-organisation är liten. Detta innebär att du bör vara positiv till nya erfarenheter, är självgående och van att ta tag i saker som uppstår.
Som person är du är relationsskapande, kommunikativ och samarbetsinriktad.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, datorvana och har körkort B.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
