Driftledare till Renall i Linköping!
Eiss Rekrytering & Search AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2025-08-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eiss Rekrytering & Search AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Driftledare till Renall i Linköping!
Renall AB är ett snabbväxande miljöserviceföretag där framgången byggs genom medarbetarnas engagemang och drivkraft.
Till vårt team i Linköping söker vi nu ytterligare en Driftledare med ansvar för planering av chaufförer och fordon! Gillar du ett dynamiskt arbete och drivs av att nå resultat tillsammans med dina kollegor - Då kan det vara dig vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll
I rollen som driftledare kommer du att ha ett övergripande ansvar för att säkerställa att den dagliga driften fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att arbeta med planering och bemanning för att se till att vi alltid har rätt personal på plats vid rätt tidpunkt, samtidigt som du ansvarar för att leda och motivera ditt team i det dagliga arbetet.
Du har personalansvar för en grupp om ca 15 chaufförer där du har ansvar för exempelvis arbetsmiljöfrågor, medarbetarsamtal och kompetensförsörjning. Förutom personalansvar kommer du även att hantera olika administrativa uppgifter som är kopplade till våra uppdrag. Inom Renall lever vi vår värdegrund, hållbarhet, engagemang och förtroende vilket bland annat innebär att du har ett nära samarbete med så väl andra avdelningar som våra kunder för att säkerställa att vår leverans sker enligt plan och med hög kvalitet.
Som driftledare på Renall kommer du även att ha en viktig roll i vårt förbättringsarbete. Du förväntas kunna identifiera och implementera effektiva lösningar för att optimera våra processer och bidra till företagets utveckling.
Om dig
Vi söker dig som tidigare haft en arbetsledande funktion med personalansvar och gärna ifrån branschen. Som person är du en strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig person med starkt driv som trivs med att ha ett helhetsansvar och arbeta med både strategiska och operativa uppgifter i en dynamisk vardag. Som ledare har du ett coachande förhållningssätt där tydlig kommunikation, mod och tillit är ledord.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en hög digital mognadsnivå och har förmågan att hålla koll på detaljer och hålla en god struktur i arbetet. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är viktigt då kommunikationen med kollegor och kunder är en central del av arbetet. B-körkort är ett krav och har du C-körkort ser vi det som meriterande. Har du tidigare arbetat i Microsoft Dynamics ser vi även det som meriterande.
Ditt nya lag
Renall är ett miljöserviceföretag som erbjuder avfalls- och återvinningslösningar, miljökonsulttjänster, kranbil- och transporttjänster, slamsugning, högtrycks-spolning, fastighetsjour, och kommunala entreprenader.
Vårt erbjudande är stort och brett men en sak förenar; vår vilja att arbeta hållbart. Hållbarhet är det som leder oss, i vår strävan att vara branschens hållbaraste helhetsleverantör. Vi värdesätter våra medarbetares utveckling och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas.
Vill du bli en del av vårt team på Renall och bidra till vår fortsatta framgång? Varmt välkommen med din ansökan!
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Renall.
Sista ansökningsdag är 14 september. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484) Arbetsplats
Eiss Recruitment Kontakt
Mira Möller mira.moller@eissrekrytering.se Jobbnummer
9474142