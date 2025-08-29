Driftledare Hamra gård
2025-08-29
Hamra Gård erbjuder en unik arbetsplats på ett modernt lantbruk, med fokus på spannmålsodling och vallproduktion. Som Driftledare kommer du att ha en nyckelroll i Hamra Gårds verksamhet och leda ett väl sammansvetsat team. Vår gård ligger i natursköna Grödinge där vi bedriver en konventionell växtodling över 1150 hektar. Vår gård är anrik med en 130-årig historia och just nu genomförs en storsatsning där antalet kor utökas till 550 i helt nya stallar. Byggnationen sker i etapper och beräknas vara färdig i slutet av 2025. Vi är medlemmar i Gröna Arbetsgivare och erbjuder våra medarbetare företagshälsovård, tjänstebostad och möjlighet till jakt och fiske.
Är du en erfaren och kommunikativ ledare med praktisk erfarenhet av växtodling? Missa inte denna möjlighet att bli en del av teamet på Hamra Gård!
Om rollen
Som Driftledare och ansvarig för växtodlingen kommer du att samarbeta med de olika avdelningarna i företaget (mjölkproduktion, skog m.m.) samt övrig verksamhet på gården såsom testverksamhet och konferensanläggning. Till din hjälp med det praktiska arbetet har du sex medarbetare.
I rollen kommer du leda och fördela arbetet i den dagliga driften i växtodlingen samt att ha ett övergripande gårdsansvar. Du ansvarar för administrativt arbete med växtodling, arbetsmiljöansvar, försäljning av grovfoder och inköp av förnödenheter med mera. Du har kontakt med säljare och samarbetspartners inom växtodlingen samt har budgetansvar för växtodlingen och underlag för redovisning. Rollen ingår i ledningsgruppen för gården och rapporterar direkt till VD.
Dina egenskaper
Ett högt engagemang, goda sociala egenskaper och en förmåga att driva dina uppgifter framåt
Motiveras av att arbeta i en roll med stort ansvar och där det finns möjlighet att både påverka och utvecklas
En utpräglad lagspelare som lockas av att arbeta i en roll med fokus på långsiktighet
Kvalifikationer
Tidigare arbetslivserfarenhet från lantbruk och växtodling
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och i skrift
B-körkort
Meriterande med utbildning inom jordbruk, t.ex. Lantmästare/Agronom eller Gårdsmästare/Driftledare, dock ej krav
Om Hamra Gård
Hamra Gård är DeLavals försöksgård och ett centrum för företagets forskning, utveckling och utbildning. Här arbetar 25 anställda, varav sju med växtodling och den yttre miljön. Gården omfattar totalt 3 600 hektar, varav 1 150 hektar utgörs av åkermark och betesmark, medan 2 000 hektar är skog. På Hamra finns tre ladugårdar med totalt 260 mjölkkor samt rekrytering.
Växtodlingen består av ca 1 150 hektar åker- och betesmark och drivs på kommersiella villkor. Vi odlar cirka 600 hektar spannmål och 300 hektar vall. Utöver foder till gårdens mjölkproduktion produceras hö och hösilage för avsalu. Maskinparken är modern med GPS-utrustning, logmaster, N-sensor m.m. och utvecklas ständigt efter gårdens behov. På gården plöjs vallbrott, men övrig växtodling sker med reducerad jordbearbetning & driften är konventionell.
Vad vi erbjuder
Hos oss på DeLaval så har vi en inkluderande arbetsmiljö som värdesätter mångfald och främjar en kultur av samarbete och kontinuerligt lärande. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats som satsar på framtiden. Bostad på gården kan ordnas och vi ser gärna att du bor på gården.
Dessutom erbjuder vi:
En trygg anställning och förmåner från kollektivavtalet (tjänstepension, arbetsrelaterad olycksfallsförsäkring).
Föräldraledighetsersättning (ca 10 procent av den anställdes månadslön).
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år.
Privat sjukvårdsförsäkring.
30 dagars semester.
Övrig information
Det här är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Hamra Gård i Tumba, söder om Stockholm.
Vi går igenom ansökningar löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men om du har frågor angående rollen eller rekryteringsprocessen, tveka inte att kontakta oss.Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryterande chef: Johan Bjurevall, johan.bjurevall@delaval.com
Rekryterare: Agnes Edbom agnes.edbom@delaval.com
Om DeLaval
Vår vision är att möjliggöra hållbar livsmedelsproduktion. Vi är ett företag byggt på innovationer, vi arbetar ständigt med att hitta sätt att hjälpa våra kunder, mjölkproducenter, att göra mer med mindre genom att tillhandahålla världsledande mjölkningsutrustning och lösningar.
Idag har DeLaval cirka 4,500 passionerade medarbetare, verksamma på över 100 marknader världen över. DeLaval är en del av Tetra Laval Group.
Läs mer på corporate.delaval.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
VD Hamra Gård
