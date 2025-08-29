Driftledare gata/park
2025-08-29
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Som driftledare på gata- och parkenheten är du ansvarig för kommunala gator, gatubelysning och kommunens allmänna utemiljöer.
Du har ansvar för sex medarbetare och ingår i verksamheten Gata, Vatten och Avfall (GVA). Dina närmsta kollegor utanför din egen enhet kommer vara driftledare för VA-enheten, driftledare för av avfallsenheten samt verksamhetschefen för GVA. Du kommer även ha nära samarbete med övriga medarbetare inom staben på GVA samt med kollegor på fastighetsenheten och utvecklingsenheten. I staben på GVA ingår projektledare, GIS-ingenjörer, kommunikatör, handläggare, miljöstrateg och ekolog.
I tjänsten finns ett brett ansvarsområde, från underhåll och nybyggnation av gator och broar till planering av sommarblommor och dekorationsbelysning. Enheten arbetar bland annat med vinterväghållning av kommunala vägar, skötsel av grönytor, underhåll av kommunal infrastruktur. Din primära roll som driftledare är att planera verksamheten, leda personalen samt handla upp och leda arbetet för de entreprenörer som kommunen anlitar inom gata och park. Du kommer även handlägga vissa ärenden inom gata och park, exempelvis grävtillstånd, och ta fram underlag till upphandlingar och politiska beslut.
Hos oss får du:
• Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad i människors vardag.
• En arbetsplats där du själva får vara med och påverka.
• Hjälpsamma kollegor och ett bra arbetsklimat i nyrenoverade lokaler.
• Möjlighet att utvecklas i rollen som chef
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper om infrastruktur och parkskötsel. Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Teknisk högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
- Erfarenhet av att handla upp tjänster och arbeta med entreprenörer
- Lokalkännedom och ett intresse för att skapa en attraktiv miljö i Hagfors kommun.
Du är en kommunikativ och prestigelös ledare som leder dina medarbetare med ett förtroendebaserat ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation samt kunskap om väg- och trafikfrågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
LÖN
Lön enligt avtal
VISSTE DU ATT...
• du får en sjuk- och olycksfallsförsäkring gratis via din anställning?
• du får 31 semesterdagar när du är fyllda 40 år och 32 semesterdagar när du är fyllda 50 år?
• du får möjlighet att omvandla semesterdagar till semestertimmar och att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare ledighet?
• du får ett friskvårdsbidrag från din arbetsgivare?
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Vision eller Ledarna, når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
För att främja jämställdheten på arbetsplatsen uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka tjänsten.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
