Driftledare - Lantbruk

Vi söker en driftledare inom växtodling till vår kund Norr om Stockholms län - en roll för dig som kombinerar teknisk kompetens med praktiskt arbete och ett gott ledarskap. Här blir du en nyckelperson i teamet, där du arbetar både ute i fält och med administrativa uppgifter - samtidigt som du ansvarar för att planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet.
Som driftledare är du en aktiv del i den dagliga driften, både vad gäller maskinkörning och annat arbete kopplat till växtodlingen. Under säsong innebär det bland annat att köra skördetröska, delta i sådd, gödsling och övriga fältinsatser. Du kommer även att ansvara för att arbetet planeras och fördelas på ett effektivt sätt inom teamet, vilket ställer krav på att du är kommunikativ, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Delta i det praktiska växtodlingsarbetet - inklusive maskinkörning och fältarbete
• Köra skördetröska under skördesäsongen
• Planera och fördela arbetsuppgifter i teamet, i nära dialog med kollegor och ledning
• Felsöka och meka med maskiner vid behov
• Säkerställa att det dagliga arbetet i driften flyter på enligt plan
• Bidra till en god arbetsmiljö och teamkänslaProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av växtodling inom lantbruk
• Är van maskinförare, särskilt av större lantbruksmaskiner
• Har teknisk förståelse och är inte rädd för att ta tag i maskinproblem
• Är strukturerad och självgående, men samtidigt en lagspelare
• Trivs med ansvar och kan fatta beslut när det behövs
• Är flexibel och gillar ett varierat arbete med högt tempo under säsongÖvrig information
Arbetstid: Måndag - Fredag kl. 07.00-16.00
Placeringsort: Stockholms län
Start: Enligt överenskommelseOm företaget
Vår kund är ett modernt familjeföretag som jobbar aktivt med hållbar växtodling. De odlar spannmål och oljeväxter på omkring 1200 hektar och fokuserar på att förbättra jordhälsan med hjälp av förnybar näring och skonsamma odlingsmetoder. Verksamheten har en modern maskinpark och nya lokaler. Bostad finns att tillgå vid intresse samt möjlighet till jakt.
Om arbetsbeskrivningen passar in på dig - Tveka inte att söka till oss! Vi tillsätter tjänsten så snabbt vi hittat rätt person. Om du har frågor om tjänsten - kontakta rekryteringsansvarig Emma Ojala 019-675 46 44 eller mejla på Emma@agroflow.seOm företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.se
