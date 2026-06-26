Driftingenjör inriktning gatubelysning
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-06-26
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Vill du bidra till utvecklingen av drift- och underhåll av gatubelysning i Eskilstuna? Kommunens offentliga gatubelysning omfattar ca 22 000 belysningspunkter. Under de kommande åren planeras ett omfattande utbytesprogram till LED-belysning, vilket skapar nya möjligheter för styrning, optimering och energieffektivisering. Samtidigt växer staden genom nybyggnationer som innebär fler belysningsanläggningar. Därför söker vi nu en driftingenjör med inriktning mot belysning.
Du kommer att tillhöra enheten stadsunderhåll på samhällsbyggnadsförvaltningen. Här arbetar du nära en driftingenjörskollega samt har många externa kontaktytor med kommunala bolag, myndigheter och invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som driftingenjör ansvarar du för att säkerställa en trygg, funktionell, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar gatubelysning i kommunen. Du deltar i upphandling, utredning och planering för nybyggnation och reinvestering samt arbetar med planering av drift och underhåll. En viktig del av uppdraget är också att hantera frågor kring belysning på vägar där kommunen inte är väghållare. Det innebär analys, dialog med berörda parter och arbete med långsiktiga lösningar enligt lagstiftning och kommunens riktlinjer.
Arbetet är självständigt men i nära samarbete med kollega, chef och förvaltningen utöver olika projektledare, entreprenörer och intresseorganisationer. Du säkerställer belysningens tekniska funktion, hanterar felanmälan och åtgärdar brister, bemöter kommuninvånares synpunkter och bereder beslutsunderlag för politiska beslut.
Du bidrar även med att utbilda och skapa bred förståelse för driftens digitalisering. Granskning av ritningar, dokumentation, ekonomisk rapportering, fakturagranskning, analys och uppföljning av verksamheten ingår också.
Hos oss får du en operativ och varierad roll med stor bredd och många utvecklingsmöjligheter i ett engagerat team med huvudsaklig placering på arbetsplatsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning och gärna arbetslivserfarenhet inom närliggande område. Du är tekniskt kunnig och du har en grundförståelse för GIS och/eller CAD utan att var expert.
Vi förutsätter att du kan hantera Excel bra och kan använda dig av digitala verktyg och nya system. Det är till din fördel om du har förståelse för bygghandlingar och kan läsa ritningar. Du har en pedagogisk förmåga som skapar förutsättningar att förmedla kunskap och teknisk information till exempelvis chefer och medarbetare.
Vi är intresserade av dig som har förmågan att se helheten och samtidigt gör kloka avvägningar i detaljfrågor när det behövs. Driftsperspektivet är centralt för att våra anläggningar ska fungera på kort och lång sikt. Du utvecklar arbetsmetoder och drivs av effektivisering. Du behöver ha tålamod kring processer och samtidigt vara snäv och korrekt i din dialog. Din professionalism lyser i både dina samarbeten och i din kommunikation. Du är lyhörd, trygg och har integritet. Välkommen med ditt utvecklingsdriv, kreativitet, öppenhet och strukturerade arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa. Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På vår förvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 33 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se Jobbnummer
9979977