Driftchef till Malmö
Är du en nyfiken och engagerad ledare med en stark servicekänsla och gott administrativt sinne som brinner för att utveckla teamet och verksamheten i nära samarbete med dina kollegor? Då är den här rollen som driftchef inom Coor något för dig!
Vilka är vi?
Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och servicekänsla med kunden i fokus. Vi har en prestigelös och utvecklingsinriktad kultur där man som ledare har ett stort eget ansvar. Tillsammans med kunniga kollegor och chefer ställer vi upp och hjälper varandra att nå framgång.
Vad innebär rollen?
Genom ett kundfokuserat, affärsmässigt och kvalitetsmässigt sätt blir din uppgift att utveckla, planera och leda verksamhetens arbete mot uppsatta mål. Rollen innebär således ett helhetsansvar för personal, leverans, kund och ekonomi i en omväxlande vardag. Du leder ett team om 4 tekniker och har verksamhet Malmö och Lund.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
- Personalansvar och utveckling av medarbetare.
- Leda, koordinera och utveckla den operativa serviceleveransen för att säkerställa en professionell och tillfredsställande leverans gentemot kund.
- Upprätta och utveckla en förtroendegivande och affärsmässig dialog med kund samt löpande uppföljning inom ramen för leveransen.
- Förbättrings- och utvecklingsarbete, både internt och mot kund.
- Koordinering, styrning och samarbete med andra grupper inom Coor såväl som med underleverantörer.
- Upprätta mål samt löpande följa upp dessa.
- Ekonomi- och bokslutsarbete.
Vad söker vi hos dig?
Du är en en trygg och affärsmässig ledare med god samarbetsförmåga och en kommunikativ ledarstil. Med din professionalism och lyhördhet skapar du välmående team och ser hur det bidrar till en lyckad och lönsam leverans. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt och en fallenhet för att bygga starka relationer balanserar du smidigt olika intressenters krav. Du är analytisk, strukturerad och trivs med administrativa uppg:ifter. Din förmåga att prioritera och anpassa dig flexibelt gör dig framgångsrik i en dynamisk miljö, där du bygger ett kompetent och trivsamt team för bästa resultat.
Vi ser att du har:
Utbildning och/eller erfarenhet inom fastighetsdrift, logistik eller annan likvärdig och relevant utbildning som bedöms lämplig för rollen
Minst två års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Förmåga att tala och skriva svenska och engelska obehindrat
B-körkort
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i O365. Erfarenhet av Maximo är en fördel för att snabbt komma in i systemarbetet
- Säljerfarenhet med kundbearbetning är meriterande för oss
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100 %
- Arbetstid: Måndag till fredag 07-16
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Sitechef Ivana Stankovic, +46702034738
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
