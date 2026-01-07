Driftchef till GöteborgsOperan
Bravura Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du leda ett högspecialiserat team och ta ett avgörande ansvar för att GöteborgsOperans föreställningar fungerar säkert, precist och utan tekniska kompromisser? Vi söker en driftchef med ingenjörsbakgrund som vill utveckla, samordna och framtidssäkra en av Nordens mest avancerade scen- och automationsmiljöer.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Bravura, men du blir anställd direkt hos GöteborgsOperan.Om företaget
GöteborgsOperan är en av Nordens mest dynamiska kulturinstitutioner med ett brett utbud av opera, musikal och dans. Scenen är tekniskt avancerad och rymmer allt från stora vridscener och mobila plattformar till komplexa automations-, el- och styrsystem. Varje år produceras omkring 30-40 projekt, ofta parallellt, vilket ställer höga krav på planering, flexibilitet och teknisk precision.
Här möts konstnärlig kreativitet och ingenjörskonst. Automatiska vagnar, flygsystem, avancerade lyftar, specialeffekter och säkerhetskritiska styrsystem är naturliga delar av den tekniska miljön.
För att läsa mer om GöteborgsOperan klickar du här >>Dina arbetsuppgifter
Som driftchef har du en nyckelroll i att säkerställa att scenens avancerade maskineri, automationslösningar samt el- och styrtekniska system fungerar säkert och driftsäkert inför varje föreställning. Du leder ett team av specialister och ansvarar för att bygga upp, utveckla och förvalta en teknisk infrastruktur som kräver hög precision och långsiktig planering.
Arbetet omfattar såväl strategiskt underhåll som investeringar, systemuppgraderingar och riskreducering, samt utveckling av rutiner som stärker operativ säkerhet och tillgänglighet.
Rollen innebär samarbete med konstnärliga chefer, produktionsledning och fastighetsorganisation, där du säkrar tekniskt genomförbara lösningar för att realisera konstnärliga visioner. Du arbetar med allt från scenmaskinerier till avancerade automationssystem och infrastruktur. Genom att kombinera ingenjörskunskap, ledarskap och systemförståelse skapar du förutsättningar för tekniskt perfekta och säkra föreställningar, oavsett komplexitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och utveckla teamet som ansvarar för scenens mekaniska, elektriska och automatiserade system
Säkerställa driftsäkerhet och systemfunktion genom planerat underhåll, riskreducering och tekniska förbättringar
Utveckla och förvalta avancerade scenmaskinerier, automations- och styrsystem samt säkerställa att maskinsäkerhet och relevanta standarder följs
Fungera som teknisk partner i produktionernas planering och omsätta konstnärliga behov till genomförbara tekniska lösningar
Samverka med fastighetsorganisation, leverantörer och externa partners samt ansvara för budget och tekniska upphandlingar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Högskole- eller civilingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande
Kunskap i automatiserade system inom el- och styrsystem
Kunskap om maskinsäkerhet
Flytande kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Som driftchef är du en trygg och närvarande ledare som skapar struktur och tydlighet även i komplexa situationer. Du har en analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i tekniska sammanhang, samtidigt som du har helhetsperspektiv och förstår hur system samverkar.
Du arbetar proaktivt och planerar långsiktigt, men trivs också i en miljö där snabba beslut ibland krävs. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och lyhörd, med förmåga att bygga förtroende och samarbeta med många olika yrkesgrupper - från ingenjörer och tekniker till konstnärliga funktioner.
Du motiveras av att utveckla både team och teknik och trivs med att ta ansvar, driva förbättringar och säkerställa att verksamheten präglas av professionalism, säkerhet och hög teknisk kvalitet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt.
Om du blir aktuell för tjänsten kontaktar vi dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte får du alltid återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Chefsjobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6878943-1776024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9671208