Driftchef sökes med utgångspunkt Stockholm
2025-10-03
Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Vill du vara med och utveckla framtidens parkeringslösningar? Vi söker en erfaren och engagerad Driftchef som vill ta ett helhetsansvar för vår operativa verksamhet och vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Information om tjänsten:
Som Driftchef får du ett övergripande ansvar för driften inom vår verksamhet, med personalansvar för gruppledare och parkeringsvakter. Du kommer att arbeta nära ledningen och HR för att utveckla våra arbetsprocesser och skapa effektiva, hållbara arbetssätt.
Du utgår från vårt kontor i Stockholm men tjänsten innebär visst resande mellan olika orter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Övergripande personalansvar inom driften (gruppledare och parkeringsvakter på olika orter)
• Leda och utveckla arbetsprocesser i nära samarbete med ledning och HR
• Driva förbättringsarbete och vara en intern affärsutvecklare för driftorganisationen
• Säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, kvalitativt och enligt gällande regelverk
• Vara ett stöd för arbetsledande funktioner och bidra till ett gott arbetsklimat
• Vara kontaktperson till- och länken mellan våra uppdragsgivare och vår operativa verksamhet
Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av att leda operativ verksamhet, gärna inom teknik, logistik eller samhällsservice
• Har dokumenterad erfarenhet av att utveckla arbetsprocesser och driva förändringsarbete
• Är trygg i ledarrollen och har god förståelse för arbetsmiljö, kollektivavtal och personalfrågor
• Är kommunikativ, strukturerad och har ett lösningsorienterat arbetssätt
• Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt och höga ambitioner
• Möjlighet att påverka och forma framtidens driftorganisation
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor
Arbetet är på heltid och arbetstidernas förläggning är 08-17 med flextid.
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet utgår från vårt kontor i Stockholm men förekommer även resor till andra orter där vi har bevakningsuppdrag.
