Driftchef inom lokalvård till Linköping
2026-01-13
Coor är framgångsrika inom lokalvård och vi söker nu en ny driftchef till vår lokalvårdsleverans. Är du den inspirerande, engagerade och affärsmässiga ledare vi söker? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vad kommer du få arbeta med?
Som driftchef hos oss får du ett helhetsansvar för den dagliga driften, där du leder och utvecklar verksamheten med fokus på personal, kundnöjdhet, och affärsmässiga resultat.
Du arbetar nära dina driftchefskollegor i ett team och stöttar varandra för att nå gemensamma mål och skapa en framgångsrik verksamhet.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Personalansvar och utveckling av medarbetare
- Samarbete med driftledare samt leda och koordinera verksamhetens löpande arbete
- Aktiv initiativtagare i det dagliga arbetet med att förbättra och utveckla vår leverans, både internt och mot kund
- Kundansvar och löpande dialog med kund inom ramen för leveransen
- Koordinering, styrning och samarbeta med andra grupper inom Coor såväl som med underleverantörer
- Upprätta mål samt löpande uppföljning av dessa
- Budget, prognos och bokslutsarbete
Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi att du är en person med starkt driv, en lösningsorienterad inställning och en naturlig förmåga att leda och motivera andra. Du trivs där du får stort ansvar och frihet att driva verksamheten framåt, samtidigt som du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt.
Det är också viktigt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och bra på att prioritera och anpassa dig när förutsättningar förändras. Som ledare på Coor förväntas du ta ett stort eget ansvar och du får därmed också stor frihet att planera din egen tid.
Vi ser att du har:
- Ledarerfarenhet med personalansvar i en serviceinriktad bransch
- Erfarenhet av arbete inom lokalvård
- Talar och läser svenska obehindrat
- Väl bekant med INSTA 800, SRY och andra kvalitetsuppföljningssystem
- God datorvana och kan hantera digitala verktyg väl
- B-körkort
Vi erbjuder säkra och trygga arbetsvillkor
En trygg, säker och trivsam arbetsplats
- Introduktion till ditt nya arbete för att ge dig en bra start
- Lön enligt kollektivavtal
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
- Chans att utvecklas både inom din arbetsgrupp och andra delar av företaget
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Dagtid Måndag-Fredag
- Startdatum: Enligt Överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
