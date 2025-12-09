Driftassistent till Jönköping
Vy Buss AB / Lokförarjobb / Jönköping Visa alla lokförarjobb i Jönköping
2025-12-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vy Buss AB i Jönköping
, Nässjö
, Värnamo
, Växjö
, Linköping
eller i hela Sverige
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Vill du vara med och göra det enkelt att välja miljövänligt?
Nu söker vi en driftsassistent som vill bli en del av vårt engagerade team i Jönköping! Som driftsassistent hos Vy Buss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du spelar en viktig roll i att stödja den dagliga verksamheten. Du arbetar nära fastighetsansvarig och andra funktioner för att säkerställa att våra rutiner fungerar effektivt.
Kort om oss
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt. Vår vision är enkel: Vy gör det enkelt att välja miljövänligt.
Exempel på arbetsuppgifter
• Ansvara för personalutrymmen, inklusive städning.
• Delta ute i trafiksystemet vid trafikomläggningar för att hjälpa resenärer
• Säkerställa att våra fordon uppfyller kvalitetskrav, bland annat genom storstädning
• Koordinera bussflottan och följa upp driftrelaterade aktiviteter. Stödja ledningen i olika projekt och bidra till förbättrade rutiner.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är organiserad, lösningsorienterad och serviceinriktad.
• Har god kommunikationsförmåga och trivs med varierade arbetsuppgifter.
• Har grundläggande IT-kunskaper och är bekväm i en digital miljö.
• Är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete.
• Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande, men vi värdesätter din personlighet och vilja att lära dig nya saker.
Det här får du av oss
• En trivsam arbetsplats med glada kollegor och fräscha lokaler.
• Friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter.
• En väl anpassad introduktion och möjlighet att utvecklas inom flera områden.
• Fast lön enligt överenskommelse.
Bra att veta
• Säkerhet är viktigt för oss! Som en del av vårt säkerhetsarbete genomförs drogtester både vid anställning och slumpvis under anställning. Vi kan även komma att be om ett utdrag från polisens belastningsregister
Känns detta som din nästa hållplats? Tveka inte och skicka in din ansökan snabbast möjligt! Urval sker löpande.
Kontaktinformation
Stefan Lövgren, Affärschef, stefan.lovgren@vy.se
Arbetsplats
Industrigatan 16
553 02 Jönköping Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5052020645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319), https://www.vy.se/ Kontakt
Affärschef
Stefan Lövgren stefan.lovgren@vy.se Jobbnummer
9636400