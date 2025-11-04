Drift- och underhållstekniker till Adven
Vill du använda din tekniska kompetens för att skapa verklig skillnad? Adven söker nu flera drift- och underhållstekniker till deras anläggning i Munkedal. Här säkerställer du att produktionen fungerar säkert, effektivt och miljövänligt. Hos Adven bidrar du till att forma framtidens hållbara energilösningar i ett växande europeiskt företag. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som drift- och underhållstekniker får du både hantera akut underhåll och planera och genomföra det löpande underhållet, inklusive regelbundna revisioner. Du arbetar direkt med underhållsarbeten samtidigt som du planerar och koordinerar resurser, arbetsleder entreprenörer och säkerställer att verksamheten fungerar optimalt.
Du ansvarar för att anläggningen drivs på ett säkert, miljömässigt och ekonomiskt sätt, och tillsammans med dina kollegor säkerställer du att produktions- och distributionsverksamheten når sin fulla potential. Arbetet sker främst på dagtid, men tjänsten innebär även beredskap samt helgarbete cirka en gång i månaden.
Adven är ett internationellt snabbväxande företag som befinner sig mitt i energiomställningen, i en verklighet där alla måste tänka om och tänka nytt. I den här utvecklingen sitter Adven, som arbetar med energi och industriellt vatten, i förarsätet. För att möta utmaningarna som samhället har framför sig samarbetar Adven med kunder, kommuner och leverantörer.
Du erbjuds
• Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
• Förmåner i form av bl.a. årsbonus, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och lunchförmån
• En roll med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill växa och ta nästa steg
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att verksamhetsområdet drivs på ett miljömässigt, säkert och ekonomiskt sätt genom att arbeta med ständiga förbättringar enligt Advens ledningsstruktur
• Tillsammans med dina kollegor tillse att produktions- och distributionsverksamheten uppnår dess fulla potential
• Löpande underhållsarbeten på produktionsanläggningar och utrustning
• Löpande övervakning och optimering av produktionsenheter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk bakgrund och har arbetat några år exempelvis som underhållstekniker, drifttekniker, processoperatör, mekaniker eller elektriker
• Har goda kunskaper inom Office-paketet
• Innehar B-körkort
• Talar och skriver flytande svenska, då språket används i det dagliga arbete
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av energiproduktionsanläggningar
• Besitter goda mekaniska kunskaper
• Har en utbildning inom drift-och underhåll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Självgående
• Ansvarstagande
• Lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Adven är ett energiföretag som levererar hållbara lösningar inom värme, kyla, ånga och fjärrvärme till industrier, fastigheter och kommuner. Företaget driver över 350 anläggningar i Europa och arbetar aktivt för att öka användningen av förnybar energi och minska klimatpåverkan. Läs mer om Adven här! Ersättning
