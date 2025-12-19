Drift- och förvaltning söker skogsarbetare
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Skogsbrukarjobb / Växjö Visa alla skogsbrukarjobb i Växjö
2025-12-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som skogsarbetare på Natur-och fritidsenheten (som är en del av drift- och förvaltningsavdelningen) utför du skogliga arbetsuppgifter under årets alla dagar. Du arbetar inom Växjö kommuns skogar och i våra naturreservat. Som skogsarbetare utför du naturvårdande och skogliga arbetsuppgifter som bidrar till ett rikt friluftsliv och en attraktiv och hållbar skog. Växjö kommun arbetar med hyggesfritt skogsbruk.
Förekommande arbetsuppgifter kan vara röjnings-underhållsarbeten i naturmark, betesmark och skogsmark, avancerad trädfällning, löpande inventering av riskträd, arbeten med avverkning tillsammans med skogsentreprenör, naturvårdsuppdrag i våra biparadis och naturreservat osv. En stor del av arbetet sker i team antingen tillsammans med kollegor eller med kommunens upphandlade entreprenörer. Självständigt arbete förekommer under perioder.
Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att tilldelade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt och säkert sätt. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, serviceanda, ansvarstagande samt god fysik. I arbetet används röjsåg, motorsåg och övrigt förekommande verktyg eller maskiner. Det ingår dagligt underhåll av dessa.
Arbetslaget utgår från sportfältet på Teleborg tillsammans med övriga kollegor på enheten. Vi utför arbeten inom kommunens gränser. Det kan förekomma helgarbete.Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning inom skogsbruk eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet och arbetat med motsvarande arbetsuppgifter tidigare. Det är ett krav att du har motorsåg A+B, meriterande med C och E kort. Vi ställer krav på B körkort för manuell växellåda. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift, samt vara van användare av digitala hjälpmedel som dator och smartphone då det ingår i ditt dagliga arbete. Det är meriterande om du har kunskap om hyggesfritt skogsbruk.
Du är van vid och tycker om att arbeta både i grupp och självständigt. Du förutsätts att du har ett självgående driv i arbetet och bidrar aktivt i dess planering och utförande. Du visar ansvarstagande och noggrannhet för arbetsuppgifterna och vårt gemensamma uppdrag och du har förståelse för helheten. För att vi ska klara av våra uppgifter på ett effektivt sätt krävs det att vi har hög samarbetsförmåga, både internt inom enheten och externt. Vi förutsätter att du möter förändringar i arbetet på ett positivt och konstruktivt sätt att du har förmåga att vara flexibel och förändringsbenägen.
Vår avdelning Drift och förvaltning bedriver serviceverksamhet, vilket förutsätter att vi har en känsla för och vilja till service. Det är viktigt med förståelse för mångfald och sociala kontakter. Du känner dig bekväm i det vi representerar och har förmågan att bemöta både kollegor och kommuninvånare med respekt och förståelse. Arbetet sker till huvuddelen utomhus och i alla väder. Vi vill därför att du trivs utomhus och inte är rädd för att hugga i när det behövs. Arbetet är fysiskt krävande.
Hos Växjö kommun får du förmånen att arbeta i en grön och växande stad, med närhet till natur och sjöar. Vårt arbete är omväxlande och utmanande. Vi är många kompetenta kollegor som är måna om varandra i vardagen.
Vänta inte med din ansökan. Rekryteringen genomförs löpande.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296980". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Palm 0470-41899 Jobbnummer
9656498