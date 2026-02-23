Doktorandtjänst i biokemi
2026-02-23
Doktorandtjänst i biokemi- struktur och dynamik av fotoreceptor proteiner genom tidsupplöst seriell kristallografi.
Vi söker en doktorand som vill studera strukturella förändringar i fotoreceptorproteiner med hjälp av tidsupplösta diffraktionsmetoder. Ett konkret mål är att strukturellt karakterisera effekterna av laddningstransfer, till exempel i kryptokromer och fotolyasproteiner, med hjälp av tidsupplöst seriell femtosekundkristallografi vid frielektronlaserkällor.
Projektet kräver produktion och kristallisering av protein, utförande av tidsupplösta kristallografiska experiment vid fria elektronlaserkällor och avancerad dataanalys av tidsupplösta kristallografiska data vad gäller struktur och dynamik.
Du förväntas vara involverad i alla steg i detta samarbetsprojekt, men beroende på din bakgrund och intresse kommer tyngdpunkten i ditt arbete att anpassas. Du kommer att krävas att arbeta i framkant av metoden och utveckla den vidare, både när det gäller att utföra experimentet och på dataanalyssidan.
Uppgifterna kan inkludera:
Självständig planering och genomförande av experimentellt arbete
Identifiering och publicering av resultaten
Vetenskapligt samarbete inom och utanför gruppen
Kommunikation av resultat
Utveckling av metoderna
Du kommer att få omfattande kreativt utrymme för att utveckla projektet, betydande resurser för att producera spjutspetsresultat, och du kommer att tjäna på att vara en del av vårt mycket samarbetande team, som strävar efter högprofilerade forskning. Du förväntas växa till en oberoende forskare.
Tjänsten är placerad i Westenhoffs forskargrupp. Gruppen (för närvarande med fler än 10 medlemmar, placerad vid avdelningen för biokemi) har som mål att klarlägga proteiners strukturella dynamik och kemiska reaktioner. Forskargruppen spänner över områden från biokemi och biofysik till maskininlärning, är välfinansierad och publicerar kontinuerligt i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Vi främjar en kreativ arbetsmiljö där du ges frihet att implementera, utveckla och publicera forskning av högsta kvalitet. Hitta mer information på Westenhoffs sida på google scholar.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.
Kvalifikationskrav
Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här.
För att antas till forskarutbildning inom biokemi krävs 120 hp i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden. Dessa kurser ska innefatta minst 90 hp i kemi, varav 45 hp i biokemi och där minst 15 hp utgörs av examensarbete i biokemi. Mer in formation om de ämnesspecifika kraven finns här.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.
Meriterande
Vi söker en mycket driven person, som kan visa tydliga tecken på att självständigt utföra forskningsarbete och kan arbeta effektivt i team. I första hand söker vi en biokemist, strukturbiolog, biofysiker eller annan bakgrund om din läroplan innehåller en stark kemikomponent.
Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor, Sebastian Westenhoff, sebastian.westenhoff@kemi.uu.se
, +46 72 469 72 67.
Välkommen med din ansökan senast den 19 mars 2026. UFV-PA 2026/475.
