Doktorandplats i psykologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Se www.gu.se/psykologi
för mer information. Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://www.gu.se/utbildning-till-att-bli-forskarePubliceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand till forskningsprogrammet, Livsstils- och mindfulnessintervention för gravida kvinnor, i nära samarbete med, INTER-ACT-II project, som leds av Dr. Annick Bogaerts från Catholic University in Leuven, Belgium, ett tillägg till EU financierade, MCMA Consortium on Healthy Adaption to Pregnancy, Postpartum and Parenthood (HAP3). Detta forskningsprogram kommer specifikt att fokusera på att minska emotionell stress och förebygga perinatala psykiska problem, såsom förlossningsdepression och ångest hos gravida och nyblivna mödrar. För detta ändamål kommer en randomiserad kontrollerad studie att genomföras i två länder: Sverige och Belgien.
Forskningen i sig består av planering, genomförande och analys av resultaten från kvantitativa studier. Du kommer också att skriva vetenskapliga artiklar om det insamlade materialet och läsa kurser inom ramen för doktorandprogrammet. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta i grupp. En annan viktig del av arbetet är att kommunicera med de gravida kvinnor som deltar i studien, med barnmorskor och vårdpersonal som arbetar på förlossningsavdelningar samt med internationella forskare, särskilt gruppen i Belgien. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska (både muntligt och skriftligt) krävs.Doktorandutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier, bestående av arbete med ett avhandlingsprojekt (165 högskolepoäng) och kurser (75 högskolepoäng). Vi kommer sannolikt att minska kurspoängen till 60 HEC. Ett beslut kommer att fattas i juni 2026. Vissa kurser är obligatoriska, medan andra är valbara. Doktorandens huvudsakliga uppgift är att under handledning genomföra avhandlingsarbetet. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta sker delvis genom att skriva en vetenskaplig avhandling.
För tillträde till forskarutbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
• avlagt en examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
• fullgjorda kurser inom minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
• minst 60 högskolepoäng på avanceradnivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
• på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav
Bedömningsgrund
Urvalet bland sökande som uppfyller de grundläggande och specifika antagningskraven baseras på förmågan att fullfölja forskarutbildningen. Stor vikt läggs vid sökandens sociala kompetens för att kunna arbeta med ovannämnda grupp av deltagare och vårdpersonal, samt samarbetsförmåga för att kunna arbeta med forskargruppen i Belgien. Erfarenhet som klinisk psykolog eller perinatal hälso- och sjukvårdspersonal är meriterande. Tidigare examensarbeten/uppsatser relaterade till ämnena som studeras och tidigare forskningsrelaterade uppgifter, personlig lämplighet och andra relevanta kvalifikationer är också mycket viktiga. Sökande bör ha ett intresse för klinisk psykologi och stressrelaterad forskning. Tidigare erfarenhet av att arbeta med forskningsprojekt, kodning och analys av kvantitativa data samt vetenskapligt skrivande är en fördel, särskilt utbildning eller erfarenhet inom klinisk eller hälsopsykologisk forskning eller liknande områden. Samt mycket goda kunskaper i både svenska och engelska (både muntligt och skriftligt).
Kontaktuppgifter
Frågor om projektet kontakta Anja Huizink, anja.huizink@gu.se
För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se
031-786 1637
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du ansöker om att bli antagen till forskarutbildning via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".
Sista dag för ansökan är den 20 April
Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar
• Examensarbete kandidat och magister eller master
• Studiebakgrund
• Arbetslivserfarenhet
• Forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
• Motivera din ansökan och varför du söker den här tjänsten, samt sammanfatta din kompetens i det personliga brevet
• Specifika bedömningsgrunder som återfinns i annonstexten
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/
