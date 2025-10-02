Doktorander inom Avancerad karakterisering/modellering av wolfram
2025-10-02
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap
Material som kan motstå extrem värme, tryck och korrosion är avgörande för energi-, rymd- och cleantech-industrin.
Wolfram utmärker sig på alla dessa områden, men dess användning begränsas av dess sprödhet och mycket höga smältpunkt, vilket gör det svårt att bearbeta med konventionella metoder. Med stöd från Marie Skodowska-Curie Actions-programmet tar ElectronsMatter-nätverket sig an denna utmaning genom elektronstrålesmältning, en banbrytande additiv tillverkningsteknik. Genom att kombinera modellering, processoptimering och avancerad materialkarakterisering syftar projektet till att producera sprickfria komponenter av wolfram.
Institutionen för Materialvetenskap på KTH söker nu två doktorander som vill ansluta sig till detta europeiska nätverk, bidra till forskningen och få utbildning inom hållbar tillverkning och avancerade material.
Kortfattat om de två projekten:
Mikrostrukturmodellering: Du kommer att utveckla beskrivningar av de termodynamiska och kinetiska egenskaperna hos wolfram och dess legeringar. Resultaten kommer att integreras i mikrostrukturmodeller för att förutsäga fasomvandlingar och kornstruktur under elektronstrålesmältning. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med experimentella metoder för att validera modeller och bidra till utvecklingen av sprickfria komponenter av wolfram.
Avancerad material karakterisering: Du kommer att karakterisera wolfram och dess legeringar på atomnivå med tekniker som atomsondstomografi (APT) och elektron-jonmikroskopi. Fokus kommer vara att identifiera och förstå effekten av spår- och legeringselement på mikrostruktur och egenskaper. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med mikrostrukturmodellering där den experimentella datan används i prediktiva modeller och bidra till utvecklingen av sprickfria komponenter av wolfram.
Handledning: Greta Lindwall och Peter Hedström föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Ersättningar - Utöver den grundlön som nämns i länken ovan ingår en mobilitetsersättning och eventuellt en familjeersättning i alla tjänster inom Marie Curie-programmet. För mer information, för mer info läs här. Grundlön och tilläggsersättningar anges före skatt.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Möjlighet att samarbete med forskare inom akademi, institut och industri som en del av ElectronsMatter-nätverket.
En internationell forskarutbildningsmiljö med forskarutbyten vid partneruniversiteten och i industrin, samt ett gemensamma doktorandkurser och forskarskolor.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
Mobilitetsregler - Kandidater får inte ha varit bosatta eller haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 3 år som omedelbart föregår rekryteringsdatumet.
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Masterutbildning inom materialvetenskap eller liknande är ett krav.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-10-02Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, Ingångslön är i dagsläget 33.000 SEK/ Månad (ca 2950 EUR)
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3019".
Detta är ett heltidsjobb.
