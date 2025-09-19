Doktorand inom Materialvetenskap
I korsningen mellan AI och enskilda atomer.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand med bakgrund inom maskin- och djupinlärning med fokus på bildbehandling och restaurering, för att utveckla nya AI-baserade metoder för att restaurera och reducera brus i bilder från Transmissions Elektron Mikroskopi (TEM). Projektet är en del av en tvärvetenskaplig forskningsinsats stödd av Wallenberg Initiative on Sustainable Industry and Society (WISE) och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) (ett WASP-WISE NEST-). Denna tvärvetenskapliga miljö ger en unik möjlighet att arbeta i korsningen mellan AI och experimentell materialvetenskap, och kombinerar grundläggande algoritmutveckling med verkliga tillämpningar inom vetenskaplig bildbehandling.
På grund av begränsningar i elektrondos och avbildningsstabilitet påverkas mikroskopidata ofta av brus och skanningsdeformationer. Högkvalitativa sanna data är vanligtvis otillgängliga eller besvärliga att samla in. För att övervinna detta fokuserar vi på självövervakad avbrusning, där modeller lär sig att restaurera bilder endast utifrån det brusiga datan - utan att kräva referenser. Befintliga metoder förlitar sig ofta på konvolutionella neurala nätverk (CNN), som identifierar lokala korrelationer i bilderna. I det här projektet är målet att gå bortom standardmetoder baserade på CNN genom att utveckla nya metoder baserade på transformatorer och implicita neurala representationer (INR). Avsikten är också att utforska hybrida modeller som kombinerar den lokala känsligheten hos CNN med de globala modelleringsmöjligheterna hos dessa framväxande arkitekturer. Ett centralt mål är att integrera fysiska priors - inklusive periodicitet, symmetri och långdistanskorrelationer - direkt i inlärningsprocessen för att uppnå mer robusta, tolkbara och vetenskapligt meningsfulla rekonstruktioner av mikroskopidata.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid. Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom Datorvetenskap, Materialvetenskap, Fysik, Matematik eller liknande eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Datorvetenskap, Fysik, Matematik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden anses meriterande: själv-övervakad inlärning, bildbrusreducering eller inversa problem, transformerbaserade arkitekturer, vetenskaplig bild- eller mikroskopidataanalys. Du bör ha utmärkta analytiska färdigheter, ett äkta intresse för tvärvetenskaplig forskning och förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team. Du förväntas ha goda kommunikationsfärdigheter på engelska, både i tal och skrift. Du är självmotiverad, kommunikativ, hjälpsam och engagerad i ditt arbete.
Din arbetsplats
Du kommer formellt att vara knuten till enheten för Materialmikroskopi inom avdelningen för Tunnfilmsfysik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). EMM bedriver ledande forskning inom avancerad elektronmikroskopi för materialvetenskap och nanoteknologi, med tillgång till modern instrumentering för avbildning och in situ-experiment. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med avdelningen Materialdesign (även vid IFM) och med avdelningen Datorseende (CVL) vid Institutionen för systemteknik (ISY), en världsledande forskningsmiljö som specialiserar sig på maskininlärning, djupinlärning och visuell uppfattning.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.
