Doktorand inom återvinning av träavfall
2025-09-12
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Vill du vara med och forma framtidens hållbara material? Vi söker en engagerad doktorand som vill bidra till utvecklingen av återvinningsprocesser som uppfyller hållbarhetsmål och samhällets krav inom den gröna omställningen. I det här projektet får du möjlighet att kombinera spetskompetens inom polymerteknik med praktiska lösningar för en grönare framtid. Har du en stark forskningsbakgrund och ett intresse för innovation? Då kan detta vara nästa steg i din akademiska karriär!Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Träskyddsmedel utgör ett betydande hot, inte bara mot miljön utan även mot människors hälsa. Det är därför nödvändigt att utveckla effektiva saneringstekniker för impregnerade/behandlade träprodukter. Samtidigt försvåras dagens återvinningsprocesser av förekomsten av föroreningar (organiska träskyddsmedel, tungmetaller), vilket kräver ytterligare forskning om tillämpade reningsmetoder. Forskargruppen i Uppsala har beviljats finansiering från Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) för att koordinera projektet WoodTreat, med start hösten 2025. Projektet föreslår en flerdimensionell kaskadmetod för att hantera kraftigt förorenat träavfall efter konsumentanvändning, genom en serie pilotförsök med syfte att minska behovet av ohållbara alternativ som deponi eller förbränning av träavfall, samt stödja övergången till en cirkulär ekonomi genom att utveckla nya produkter med mervärde från återanvändbara sekundära material. Arbetet innebär också nära samarbete med projektpartners i Europa samt medverkan i framtagning av rapporter baserade på forskningsresultat.Profil
Du som har en masterexamen inom materialvetenskap, polymerteknik, kemiteknik, maskinteknik, trävetenskap eller andra närliggande områden är behörig att söka tjänsten. Erfarenhet av arbete med spårning av föroreningar och kemiska ämnen, återvinning av träavfall eller karakterisering av återanvändbara material i olika industriella värdekedjor är meriterande. Tidigare forskning inom ämnesområden relaterade till projektet ses också som en fördel. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Vid urvalet läggs stor vikt vid analytisk och problemlösande förmåga, motivation samt förmåga att samarbeta och arbeta självständigt. Erfarenhet av vetenskaplig publicering är också meriterande.Om företaget
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten som har runt 50 anställda, baserade i både Umeå och Uppsala. Institutionen bedriver högkvalitativ forskning och utbildning på hög internationell nivå och samarbetar med både samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogsbiomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogsbiomaterial samlas in, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogsekosystemtjänster förvaltas hållbart. I Uppsala är huvudfokus trävetenskap och teknik, med forskning och utbildning om trämaterial från nano- till makronivå, träkompositer och trälim samt ackrediterad testning av träprodukter och träskydd. Läs mer om vår institution på: https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 4 år.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-10-05.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
