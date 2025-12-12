Doktorand i robotik och artificiell intelligens
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och artificiell intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en doktorand för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning med experimentella element som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt eller industri.
Som doktorand kommer du att arbeta inom autonoma robotsystem, och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt. Mer specifikt kommer doktorandtjänsterna innehålla kompakta forskningsaktiviteter inom design, experimentering och teoriutveckling:
• Fältrobotik med fokus på arktiska miljöer
• Autonom navigering och rörelseplanering i sensordegraderade katastrofmiljöer
• Multimodal perception och lokalisering för robotar i extrema siktförhållanden
• Källokalisering och riskbedömning med hjälp av multisensorfusion
• Semantikbaserade utforskningsstrategier för högriskrobotar inom sök och räddning
• Fjärrbiometrisk analys och triagebedömning för fältrobotik inom akutinsatserKvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.
För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, geonik@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 12 januari 2026
Referensnummer: 6816-2025 Ersättning
