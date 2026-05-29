Doktorand i materialvetenskap
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2026-05-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Forskargruppen Organic Nanoelectronics, ledd av Prof. Simone Fabiano vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, Linköpings universitet, söker nu en högt motiverad doktorand inom ramen för ERC-projektet INFER.
Om projektet
Projektet syftar till att utveckla organiska elektrokemiska material och transistorer för adaptiv, hjärninspirerad bioelektronik. Fokus ligger på evolvable organic electrochemical transistors, där den aktiva kanalen kan modifieras under drift genom operando elektropolymerisation, med målet att skapa artificiella synapser med minnesfunktion och låg arbetsspänning.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta med utveckling och karakterisering av organiska elektrokemiska material och komponenter för hjärninspirerad bioelektronik. Arbetet kommer att kombinera materialstudier, elektrokemi, komponenttillverkning och elektrisk karakterisering.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Undersöka OMIEC-monomerer och deras operando elektropolymerisation i organiska elektrokemiska transistorer.
Tillverka och karakterisera evolvable OECTs som artificiella synapser med minnesfunktion.
Studera hur materialval, elektrolyt och programmeringsvillkor påverkar filmtillväxt, komponentprestanda, energiförbrukning och reproducerbarhet.
Utveckla metoder för att styra potentiation och depression genom elektrokemiska processer.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Kvalifikationer
Du har avlagt en examen på avancerad nivå, till exempel masterexamen, inom materialvetenskap, kemi, fysik, elektroteknik, polymerteknologi eller ett närliggande område, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Vi välkomnar även sökande som inom kort kommer att slutföra sin examen.Kvalifikationer
Stark motivation för experimentell forskning inom organisk elektronik, polymera material eller bioelektronik.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Intresse för att kombinera materialutveckling, tunnfilmsprocessning och komponentkarakterisering.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet av organiska halvledare, ledande polymerer, OMIECs eller organiska elektrokemiska transistorer.
Erfarenhet av tunnfilmsprocessning, mikrofabrikation, tryckt elektronik eller elektrisk/elektrokemisk karakterisering.
Erfarenhet av polymera, mjuka, flexibla eller biorelaterade material samt relevant materialkarakterisering.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Forskargruppen Organic Nanoelectronics, ledd av Prof. Simone Fabiano, fokuserar på organiska halvledare, kemisk och elektrokemisk dopning samt organiska elektrokemiska komponenter för framtidens elektronik. Gruppen utvecklar material och komponenter där kopplingen mellan joner och elektroner används för sensing, informationsbearbetning och bioelektroniska funktioner. Läs mer om forskningsverksamheten här: https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/organic-nanoelectronics.
Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) är ett världsledande forskningscentrum inom organisk och hybrid elektronik, med starkt tvärvetenskapligt samarbete och omfattande nationell och europeisk finansiering. Läs mer: https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/research.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 juni 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Ansökan ska inkludera:
Ett motivationsbrev
Ett detaljerat CV med referenser
Kopior på master- och kandidatexamen samt tillhörande kursintyg
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor, enhetschef
Simone Fabiano simone.fabiano@liu.se Jobbnummer
9937658