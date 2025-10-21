Doktorand i materialfysik
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-21
Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst i materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi.
Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar. Institutionen är belägen i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter närmare 400 personer, varav 100 är doktorander. Det erbjuder en bred fysikläroplan för studenter och doktorander, deltagande i nationellt och internationellt ledande projekt för forskare och möjligheter till partnerskap med industrin och olika uppsökande aktiviteter.https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi
Forskningen inom Materialfysik vid Uppsala universitet är inriktad på att förstå hur struktur och sammansättning av material kopplar till fysikaliska egenskaper över flera längdskalor - från atomnivån till det makroskopiska. Kärnområden är magnetiska material, väte, energimaterial, mjuka material samt växelverkan mellan joner och fasta ämnen.https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/forskning/materialfysik
Beskrivning av projektet
Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka hur flyktiga klyvningsprodukter - såsom xenon, krypton, jod och cesium - koncentreras, diffunderar och omfördelas i olika typer av kärnbränsle under varierande termiska förhållanden. Den huvudsakliga experimentella metoden kommer att bestå av jonimplantation av dessa flyktiga element i obestrålat kärnbränsle, följt av elementprofilering på djupet med jonstrålebaserade mättekniker. Därefter kommer termiska anlöpningsexperiment att genomföras för att studera diffusion och retention, vilket ger kvantitativa insikter i hur elementen migrerar. Dessa allmänna procedurer kommer att stödjas ytterligare av en rad andra materialkategoriseringstekniker, som kommer att ge korrelerad information om förändringar i provernas mikrostruktur. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med experter från två svenska universitet och tre ledande företag inom den svenska kärnkraftsindustrin.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer att vara inriktat på att få ny information om diffusionen av flyktiga grundämnen i kärnbränslen. Mer specifikt inkluderar detta:
- optimering av metoden i fråga om noggrannhet och genomströmning.
- uppgradering av den infrastruktur som för närvarande finns tillgänglig för att möjliggöra implantation vid förhöjda provtemperaturer samt glödgning på plats.
- identifiera trender i mikrostrukturella effekter på diffusion;
- identifiera trender i sammansättningens effekter på diffusion;
- arbeta med atomistiska modeller av diffusion.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:
- masterexamen (avancerad nivå) inom ett naturvetenskapligt ämne, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- kunna uppvisa utmärkt kommunikationsförmåga på engelska samt utmärkta akademiska meriter;
- ha de personliga egenskaper som krävs för att fullt ut kunna utföra de uppgifter som ingår i anställningen.
För anställning som forskarstuderande krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där den sökandes förmåga att framgångsrikt slutföra forskarutbildningen kommer att vara avgörande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det anses vara fördelaktigt med en bakgrund inom antingen fysik, materialvetenskap eller motsvarande; starka färdigheter i dataanalys; Tidigare erfarenheter inom vakuumsystem. Erfarenhet av materialforskning med jonstrålar är meriterande.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/https://www.uu.se/vetenskapsomrade/teknik-och-naturvetenskap/utbildning/utbildning-pa-forskarniva
finns på Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskaps hemsida.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Robert Frost, rob.frost@physics.uu.se
.
Om ansökan
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintresse och tidigare erfarenhet, ett CV, kopia på verifierat examensbevis tillsammans med lista på ingående kurser eller motsvarande från behörighetsgivande utbildning inklusive betyg, en kopia av din masteruppsats (eller ett utkast därav) samt andra relevanta dokument. Kandidaterna ska även ange kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, inklusive namn, befattning, arbetsadress, e-postadress och telefonnummer.
Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2025, UFV-PA 2025/3112.
