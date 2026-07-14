Document Control Lead Stort industriellt utvecklingsprojekt
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Document Control Lead – Stort industriellt utvecklingsprojekt (Konsultuppdrag)
📍 Stockholm
🕒 Heltid
📅 Uppdragsperiod: 24 augusti 2026 – 23 augusti 2027
🏢 Anställning: Konsultuppdrag via Famma Konsultning AB
Vill du leda dokumentstyrningen i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt?
Vi söker nu en erfaren Document Control Lead till ett omfattande och tekniskt avancerat energi- och industriprojekt i Stockholm.
I rollen får du det övergripande ansvaret för projektets dokumenthantering och säkerställer att all teknisk dokumentation håller hög kvalitet, är korrekt strukturerad och uppfyller projektets krav genom hela dokumentlivscykeln – från framtagning till slutlig överlämning.
Du kommer att arbeta nära projektledning, digitaliseringsfunktion, projektering, entreprenörer och leverantörer i en central roll med stort ansvar.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som Document Control Lead kommer du bland annat att:
Leda och samordna dokumentstyrningen i projektet.
Säkerställa kvalitet, struktur och spårbarhet i teknisk dokumentation.
Ansvara för dokumentflöden från skapande till slutlig överlämning.
Samordna dokumentleveranser mellan projektorganisation, leverantörer och entreprenörer.
Utveckla och förbättra rutiner och processer för dokumenthantering.
Säkerställa korrekt versionshantering och arkivering.
Följa upp dokumentstatus, revisioner och godkännanden.
Ansvara för projektets dokumentregister, databaser och loggar.
Ge stöd och vägledning till projektorganisationen inom dokumentstyrning.
Delta i projektmöten och tvärfunktionella arbetsgrupper.
Vi söker dig som har
Minst 7 års erfarenhet av dokumentstyrning i större industri-, energi-, process- eller anläggningsprojekt.
Erfarenhet av slutlig dokumentöverlämning i minst ett komplext projekt.
Mycket god kunskap om dokumentstyrning, dokumentlivscykler och versionshantering.
Erfarenhet av EDMS- eller CDE-system, exempelvis Aconex eller likvärdiga system.
God förståelse för tekniska dokumentationsstandarder och regulatoriska krav.
Erfarenhet av digital dokumenthantering och moderna arkiveringslösningar.
Relevant högskole-, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
Digital Twin-baserade dokumentöverlämningar.
Internationella EPC-projekt.
Ytterligare språk såsom italienska eller franska.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och noggrann
Kvalitetsmedveten
Analytisk och lösningsorienterad
Självständig och initiativrik
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Van att arbeta i komplexa projekt med högt tempo
Vi erbjuder
Ett långsiktigt konsultuppdrag i ett av Sveriges mest omfattande industriprojekt.
Möjlighet att arbeta i en modern och tekniskt avancerad projektmiljö.
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och processer.
Kompetenta kollegor och nära samarbete med flera tekniska discipliner.
Marknadsmässiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@fammakonsultning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10002011