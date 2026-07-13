Document Control Lead
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2026-07-13
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Vi söker nu en erfaren Document Control Lead till ett större industriprojekt med höga krav på kvalitet, spårbarhet och struktur i den tekniska dokumenthanteringen. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av dokumentstyrning i komplexa energi-, industri- eller anläggningsprojekt och som vill ta ett övergripande ansvar för projektets dokumenthantering genom hela livscykeln.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för att leda, utveckla och kvalitetssäkra projektets tekniska dokumenthantering från framtagning och granskning till godkännande, versionshantering och slutlig överlämning. Rollen har ett tydligt fokus på struktur, efterlevnad och effektiv samordning mellan olika discipliner, leverantörer och projektintressenter.
Du arbetar nära Digitalization Manager, Information Coordination, Engineering och projektets olika arbetspaket, och blir projektets huvudsakliga kontaktperson inom dokumentstyrning och dokumenthanteringsfrågor.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna framtagning, granskning och godkännande av teknisk dokumentation
Säkerställa att dokumentation uppfyller projektets krav, standarder och specifikationer
Samordna dokumentleveranser med leverantörer, projekteringsorganisation, entreprenörer och andra intressenter
Utveckla, implementera och förvalta rutiner och processer för dokumentstyrning
Granska teknisk dokumentation avseende kvalitet, fullständighet, spårbarhet och efterlevnad
Säkerställa strukturerad versionshantering och korrekt arkivering av projektdokumentation
Integrera dokumenthantering i projektets arbetsflöden och skapa effektiva samarbeten mellan discipliner och leverantörer
Följa upp dokumentstatus, revisioner, godkännanden och distribution
Ge stöd och vägledning till projektorganisationen inom dokumenthantering och arbetssätt
Ansvara för dokumentdatabaser, register och loggar samt säkerställa att informationen är uppdaterad
Delta i tvärfunktionella projektmöten och relevanta arbetsmötenKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Minst 7 års erfarenhet av dokumentstyrning och teknisk dokumenthantering i stora industri-, energi- eller anläggningsprojekt
Dokumenterad erfarenhet av slutlig dokumentöverlämning i minst ett komplext storskaligt projekt
Mycket god kunskap om tekniska dokumentationsprocesser, versionshantering och dokumentstyrning
Erfarenhet av EDMS- och CDE-system, exempelvis Aconex eller likvärdiga system
God förståelse för tekniska dokumentationsstandarder, dokumentlivscykler och regulatoriska krav
Erfarenhet av digital dokumenthantering och moderna digitala arkiveringslösningar
Högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande inom teknisk dokumentation, industriell teknik, byggteknik eller annat relevant område
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Digital Twin-baserade dokumentöverlämningar
Erfarenhet från internationella EPC-projekt
Kunskaper i italienska, franska eller andra språkDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Mycket strukturerad och noggrann med starkt kvalitetsfokus
Analytisk och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Självständig och proaktiv
Flexibel och stresstålig med god prioriteringsförmåga
Uppdragsinformation
Omfattning: heltid
Plats: Stockholm
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10001821