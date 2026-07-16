Document Control Lead - Beccs
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-16
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Vi söker en Document Control Lead till en aktör inom energiproduktion och fjärrvärme.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Söker en erfaren Document Control Lead till BECCS-projektet (Bio-Energy Carbon Capture and Storage). Rollen ansvarar för att leda och utveckla projektets dokumenthantering samt säkerställa att all teknisk dokumentation håller hög kvalitet, uppfyller projektets krav och är korrekt strukturerad inför slutöverlämning.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna framtagning, granskning och godkännande av teknisk dokumentation, inklusive ritningar, tekniska specifikationer och rapporter.
Säkerställa att all dokumentation uppfyller BECCS-projektets krav, standarder och specifikationer, inklusive krav för slutlig dokumentöverlämning.
Samordna dokumentleveranser med leverantörer, projekteringsorganisation, entreprenörer och övriga projektintressenter för att säkerställa leveranser enligt tidplan.
Utveckla, implementera och förvalta rutiner och processer för dokumentstyrning i enlighet med projektets och branschens krav.
Granska teknisk dokumentation avseende kvalitet, fullständighet, spårbarhet och efterlevnad av tekniska och regulatoriska krav.
Säkerställa en strukturerad versionshantering samt korrekt arkivering av all projektdokumentation.
Integrera dokumenthanteringen i projektets arbetsflöden och skapa effektiva samarbeten mellan olika discipliner och leverantörer.
Följa upp dokumentstatus, revisioner, godkännanden och distribution till berörda intressenter.
Ge stöd och vägledning till projektorganisationen avseende dokumenthantering, arbetssätt och bästa praxis.
Ansvara för projektets dokumentdatabaser, register och loggar samt säkerställa att aktuell information alltid finns tillgänglig.
Fungera som projektets huvudsakliga kontaktperson inom dokumentstyrning och dokumenthanteringsfrågor.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst sju års erfarenhet av dokumentstyrning och teknisk dokumenthantering i stora industri-, energi- eller anläggningsprojekt
Dokumenterad erfarenhet av slutlig dokumentöverlämning i minst ett komplext storskaligt projekt
Mycket god kunskap om tekniska dokumentationsprocesser, versionshantering och dokumentstyrning
Erfarenhet av EDMS- och CDE-system, exempelvis Aconex eller likvärdiga system
God förståelse för tekniska dokumentationsstandarder, dokumentlivscykler och regulatoriska krav
Erfarenhet av digital dokumenthantering och moderna digitala arkiveringslösningar. Erfarenhet av övergång från traditionell arkivering till Digital Twin-baserade överlämningsprocesser är meriterande
Högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande inom teknisk dokumentation, industriell teknik, byggteknik eller annat relevant område
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Digital Twin-baserade dokumentöverlämningar
Erfarenhet från internationella EPC-projekt
Kunskaper i italienska, franska eller andra språkOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082665-2104364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10004777