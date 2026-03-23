Djurvårdare till Slottsskogens djurpark
Göteborgs kommun / Djuruppfödarjobb / Göteborg Visa alla djuruppfödarjobb i Göteborg
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra i arbetet i en av Sveriges största, äldsta och mycket populära park? Vi söker nu två vikarier till Slottsskogens djurpark.
Slottsskogen är ett av Sveriges största besöksmål med cirka 4,5 miljoner besökare årligen. Parken inklusive djurparken är en del av Göteborgs och Sveriges gröna historia och föreslås bli kulturreservat. Till vårt engagerade och kompetenta team söker vi nu en erfaren djurvårdare till djurparken.
Med inriktning på nordiska djur arbetar Slottsskogens djurpark med sina tre grunduppdrag, bevarande, utbildning och forskning. Djuren ligger som grund för all verksamhet i djurparken, djurens välfärd sätts alltid i första hand. Arbetet som djurvårdare innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom djurhållning såsom utfodring, underhållsarbeten och det är viktigt att vara noggrann och smittskyddsorienterad. Hygien och renhållning av hägn är väldigt viktiga arbetsuppgifter. Även traktorkörning förekommer. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för bland annat djurvälfärd och handleda elever då det är en del av djurvårdarens vardag. En mycket viktig del i arbetet som djurvårdare är också att kommunicera med våra besökare i syfte att öka kunskapen om djur och natur och förståelsen för vikten av biologisk mångfald. Detta sker bland annat i spontana möten med besökare, vid dagliga informationsstunder, skollektioner och arrangemang för allmänheten. Som djurvårdare i parken förväntas du delta aktivt i att utvärdera och utveckla djurhållningen. Arbetet som djurvårdare kan vara både psykiskt och fysiskt krävande, med tuffa beslut och tunga lyft som kräver ett högt arbetstempo och till viss del ensamarbete. Det är en fördel om du har vana att leda grupper då en av alla arbetsuppgifter kan vara att hålla lektioner.
På arbetsplatsen finns också funktioner som arbetar med förvaltning, underhåll och utveckling av parken, såsom strategisk förvaltare, underhållstekniker, planeringsledare och verksamhetskoordinator. Tillsammans med medarbetarna i djurparken blir de dina närmaste arbetskamrater.
Arbetet innebär helgtjänstgöring och det kommer att ingå beredskap som innebär att du ska kunna ta dig till arbetsplatsen på 40 minuter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial djurvårdarutbildning, tillsammans med flerårig erfarenhet av att ha arbetat som djurvårdare. Har du tidigare arbetat i djurpark är det meriterande. Utbildning i GKLH är ett krav. Vi ser helst att du har utökat körkort, B96 och meriterande är utbildning transportör djurparksdjur.
För att lyckas i rollen som djurvårdare i Slottsskogens djurpark krävs att du kan arbeta självständigt, är initiativrik, noggrann, ansvarstagande och pedagogisk. Du bidrar aktivt till en positiv arbetskultur. Arbetet utförs mitt ibland besökarna, både barn och vuxna, och vi ser att du är en öppen, verbal och social person. Du är bekväm med att tala inför publik och gillar att arbeta med såväl djur som människor. Manuellt körkort (B) är ett krav och har du en vana av att köra traktor är det meriterande.
Urval kommer att ske löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt dock senast 20260419.
I den här rekryteringen kommer första steget vara gruppintervjuer. Vi planerar dessa till 27e och 28 april.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Anställningsform:
Vikariat 20260701- 20270331 Gärna tidigare om möjligt.
Vikariat 20260801-20261231Övrig information
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1456".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
För detta jobb krävs körkort.
Stadsmiljöförvaltningen
Sara Gustavsson, Arbetsledare och djuransvarig 0706-091719
9812117