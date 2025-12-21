Djurskötare / Lantarbetare
2025-12-21
När vår nuvarande Djurskötare nu kommer att sluta efter mer än 9 år, söker vi en ersättare.
Du kommer att sköta kor, ungdjur och kalvar. Det finns ca 100 kor och totalt finns det ca 250 djur på gården.
Du kommer att jobba i en modern ladugård med 2 st De Laval mjölkningsrobotar, fodervagnar mm.
Du kommer att jobba mycket självständigt och att ta egna beslut är inget som oroar dig.
Det finns ev behov av traktorvana för intag av foder, även säsongsvis mera traktorkörning.
Djurvana är att föredra.
Semineringskurs är en merit.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: ovesandby@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larsson, Rolf Ove
Egby 116 (visa karta
)
387 95 KÖPINGSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Larsson Rolf Ove Jobbnummer
9658419