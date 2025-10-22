Djurskötare/Instruktör
Tenhults naturbruksgymnasium
Rollen som djurskötare
I rollen som djurskötare arbetar du med den dagliga skötseln av mjölkkor och rekryteringsdjur. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat mjölkning, utfodring, tillsyn och allmän skötsel av anläggningen. Du deltar även i undervisningen genom att handleda och instruera våra elever när de arbetar praktiskt i ladugården. Arbetet sker enligt ett rullande schema som innehåller både morgon- och kvällspass, samt helgarbete var tredje helg med delade turer. Viss maskinkörning ingår, och du behöver kunna hantera både lastmaskin och traktor. Tjänsten är tillsvidare och på 100%.
Din blivande arbetsplats
Tenhults naturbruksgymnasium är en del av Region Jönköpings län och utbildar för framtiden inom de gröna näringarna. Här finns cirka 240 elever som studerar inom inriktningarna lantbruk, häst, djurvård och trädgård. Skolan ligger i en naturnära miljö där både djur och natur är en central del av utbildningen. Vi är en arbetsplats som kräver nära samarbete mellan kollegor, där vi förenar pedagogik med praktiskt arbete och skapar en trygg och inspirerande miljö för både elever och personal.Publiceringsdatum2025-10-22Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av mjölkproduktion och som innehar B-körkort. Du behöver kunna förstå och tala svenska flytande och vara van att arbeta med maskiner som lastmaskin och traktor.
Du ska ha utbildning inom lantbruk som är adekvat för tjänsten. För att trivas i rollen behöver du ha en pedagogisk förmåga och uppskatta att handleda ungdomar. Vi värdesätter att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du ta del av våra anställningsförmåner, som både ger ökad trygghet och sätter guldkant på vardagen. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kompetensutveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet och där vi lär av varandra. Du kan läsa mer om våra förmåner på Region Jönköpings läns webbplats.
Har du frågor om tjänsten?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta kontakta driftsledare Tony Ljungqvist på telefon 0704290503, eller ladugårdsförman Carina Fischerström telefon 0704290508.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 20 november. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Du kan läsa mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida.
