Djurskötare Dansjö Gård

Dansjö Gård AB / Djuruppfödarjobb / Alvesta
2026-01-23


Dansjö gård bedriver mjölkproduktion med ca 700 mjölkkor i moderna lösdrift stallar.
Korna mjölkas i karusell 3 gånger/dygn.
Vi föder upp våra egna ungdjur.
Är du intresserad av att arbeta i ett team med djur och underhåll kan detta vara ett jobb för dig.
Vi erbjuder bra boende nära gården.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
telefon
E-post: dansjogard@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurskötare Dansjö gård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dansjö Gård AB (org.nr 556654-5868)
Dansjö Gård (visa karta)
342 92  ALVESTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Dansjö Gård AB

Kontakt
Joachim Aaby-Ericsson
dansjogard@gmail.com
0709594567

Jobbnummer
9702750

