Vill du arbeta med djurhållning i världsklass och bli en del av ett engagerat team? Vi söker nu en grisskötare till BB-avdelningen hos vår kund i Skara.
Som grisskötare kommer du att arbeta nära djuren och vara en viktig del av ett sammansvetsat team där laget går före jaget. Du ansvarar bland annat för arbetsuppgifter kopplade till BB-verksamheten och deltar i det dagliga arbetet med hög fokus på djurens välmående.
Arbetstiden är förlagd Heltid: Måndag - Fredag kl. 07.00 - 16.00 - Helgarbete kan förekomma.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av vaccinering och kastrering av gris
• Är lyhörd, prestigelös och har god samarbetsförmåga
• Har ett stort ansvarstagande och intresse för god djurhållning
• Har ett gott Djuröga och är mån om att jobba effektivt men säkert
• Är medveten om och noggrann med hygien- och smittskyddsrutiner
• Har B-körkort och bil (krav)Om företaget
Vi kan erbjuda dig:
• Ett positivt arbetsklimat med ett erfaret team på en arbetsplats som strävar efter djurhållning i toppklass. Du kommer att få varierade arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas. Teamet gör även aktiviteter utanför arbetsplatsen, för att bygga en god sammanhållning.
I denna tjänsten blir du anställd av oss på Agroflow och uthyrd till kund. Du utgår hemifrån och arbetar efter det schema du blivit tilldelad. Vid frågor om tjänsten når du Rekryteringsansvarig - Emma Ojala på tel. 019-675 46 44 eller mejl: Emma@agroflow.se
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt.
Vårt uppdrag är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.agroflow.se Ersättning
