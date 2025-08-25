Djuröhemtjänst söker personal dag/kväll
2025-08-25
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Vår verksamhet
Med stort engagemang, arbetsglädje och ett professionellt bemötande tar vi oss an varje dag inom Djurös hemtjänst.
Vi har förmånen att få hjälpa våra äldre medborgare i deras vardag. Vi är eniga om att ett respektfullt förhållningssätt är viktigt och du kommer att märka det genom vår närvaro där vi ser och lyssnar på människor vi möter.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt arbete där du tillsammans med kollegorna får möjlighet att utveckla en verksamhet där våra äldre är i fokus. Nu söker vi flera undersköterskor och vårdbiträden till vår verksamhet på Djurö.
Ditt uppdrag
I rollen som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för pensionärerna i Värmdö. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omvårdnadsuppgifter och service. Vi arbetar mycket med att ha ett professionellt förhållningssätt både gentemot våra kunder och inom arbetsgruppen.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst och/eller äldreomsorg. Du ska kunna tala och förstå svenska bra och även kunna uttrycka dig väl i skrift, då kommunikation är ett viktigt behov för våra äldre. Meriterande och högst önskvärt är giltigt B-körkort och att du skall ha fyllt 18 år.
Din kompetens
Självgående
Flexibel
Relationsskapande
Serviceinriktad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningarna är visstidsanställningar med varierande sysselsättningsgrad. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Språktest kan förekomma vid denna rekrytering.
Du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen att registrera gärna din ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Enhetschef Daniel Rahm mail: daniel.rahm@varmdo.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
