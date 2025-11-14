Divisionschef till Folktandvården Dalarna
2025-11-14
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! Då vår nuvarande divisionschef ska gå i pension söker vi nu dennes efterträdare att ta över ansvaret för division Kullan.
Som en del av Region Dalarna är Folktandvårdens vision att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Våra värderingar - öppenhet, respekt och ansvar - är vår gemensamma ledstjärna och vi letar nu efter den personen som vill axla rollen som divisionschef hos oss. Du kan läsa mer om vår organisation här: Tandvård - Region Dalarna
Dina arbetsuppgifter
Division Kullan, som den här rollen ansvarar för, omfattar alla allmäntandvårdskliniker i Dalarna samt Folkhälsofunktionen. De chefer du leder är utspridda inom ett stort geografiskt område vilket innebär till stor del att leda på distans. En huvudsaklig uppgift är att skapa förutsättningar för dina chefer att kunna prestera på toppen av sin kompetens trots att ni inte interagerar på daglig basis. Att vara en del av och skapa samsyn i din ledningsgrupp om vad som utgör framgång i arbetet kommer vara en viktig uppgift för dig.
Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar där du också är ett stöd för dina 19 chefer i frågor av samma karaktär. Du ingår också i Folktandvårdens övergripande ledningsgrupp som består av; Förvaltningschef, divisionschef för Masen, samordnare för höjd beredskap och digitalisering, chefssekreterare samt stödfunktioner i form av ekonomi och HR. I den övergripande ledningsgruppen förväntas du bidra med perspektiv som utvecklar hela Folktandvården i Dalarna där det blir bra för så många som möjligt av våra patienter och invånare.
Det är givetvis mer som faller inom ramen för den här tjänsten men den bilden kan vi brodera ut vid en intervju.
Kvalifikationer
Skallkrav:
• Akademisk utbildning eller erfarenhet vi bedömer som lämplig för uppdraget
• Gedigen erfarenhet som chef och ledare över större verksamheter
• Behärskar det svenska språket på en mycket bra nivå i både tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Att bygga relationer i kombination med att skapa struktur är något som kommer naturligt för dig. Du har en förmåga att kunna analysera situationer, se samband och sedan skapa lösningar utifrån vad situationen kräver. Att kunna ha fokus på resultat ackompanjerat med din förmåga till självinsikt gör att du blir ständigt bättre på vägen till målet. Du tar till dig av feedback och kan sedan omsätta det i förändring vilket märks i ditt sätt att agera och bland dina medarbetare.
Meriterande krav:
• Akademisk utbildning inom odontologi
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer
• Erfarenhet av arbete inom någon av tandvårdens yrkesgrupper
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
