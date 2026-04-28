Divisionschef Primärvård
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvården är indelad i fem divisioner; kirurgi, medicin, psykiatri, primärvård och medicinsk service. Division primärvård utgör basen i hälso- och sjukvården och här arbetar runt 1400 personer fördelat på 23 egendrivna vårdcentraler samt ungdomsmottagningar, barnhälsovård och 1177 runt om i Dalarna.
I din roll som divisionschef primärvård är ditt uppdrag att på ett övergripande plan leda divisionen och tillsammans med dess 10 verksamhetschefer ta oss mot våra gemensamma mål för en trygg arbetsmiljö med patientens bästa i fokus.
Att vara divisionschef innebär att du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa ekonomisk hållbarhet, förbättra patientflöden via produktionsplanering och utveckla en nära vård. Vi värdesätter en arbetsmiljö där personalens välmående och arbetsförhållanden står i fokus.
Tillsammans med övriga divisionschefer och hälso- och sjukvårdsdirektören, kommer du att forma och utveckla hälso- och sjukvården i Dalarna. Du leder och utvecklar din division för att optimera arbetssätt och ge medarbetarna rätt verktyg för att lyckas i sina roller.
Du ingår i ledningsgruppen för hälso- och sjukvården där ni tar ansvar för att hälso- och sjukvården uppfyller sitt givna uppdrag för patienterna med säkerhet, kvalitet, forskning, beprövad erfarenhet samt kostnadseffektivitet i samverkan med andra berörda verksamheter. I uppdraget ingår även samarbete med interna och externa vårdaktörer samt samverkan med fackliga organisationer.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen med ett chefsförordnande på fyra år. Befattningen är direktunderställd hälso- och sjukvårdsdirektören och är placerad i Falun.
Rollen innebär såväl stort ansvar som utmaningar och vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du lockas av utmaningen i att leda hälso- och sjukvården i Dalarna där du vågar kliva in och ta ansvar för att utifrån den kraft och gedigna kompetens som finns i organisationen driva utvecklingen framåt.
Visa ditt intresse för tjänsten senast 2026-05-22. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Ann-Catrine Nilsson-Gärd, ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Du är en erfaren chef och ledare med bakgrund från komplexa organisationer och erfarenhet av att leda genom andra chefer. Har du erfarenhet av att leda genom förändringsarbete är det meriterande.
Som ledare är du prestigelös, inspirerande och en god kommunikatör. Tjänsten innebär ansvar för ekonomi-, arbetsmiljö- och personalfrågor. Dokumenterad erfarenhet av detta är ett krav. Du har relevant akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård, kunskap och erfarenhet från hälso- och sjukvården är ett krav, samt gärna erfarenhet från arbete inom politiskt styrd organisation. Vi ser det som självklart att du är en kommunikativ innovativ, stabil, närvarande och handlingskraftig person som drivs av tanken att tillsammans med andra få vara med och påverka inom en stor organisation. Du har förmåga att tänka i nya banor och är inte rädd att utmana traditioner. Du trivs i ett sammanhang där samverkan med andra aktörer är en viktig del av vår verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet och intresse för forskning, utbildning och innovation.
Körkort erfordras.
REGION DALARNA
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Jobba med oss - Region Dalarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
791 31 FALUN
Region Dalarna Kontakt
Ann-Catrine Nilsson Gärd ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se +46733434341
9880297