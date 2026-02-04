Distriktssköterska till Vårdcentralen Åsidan
Vårdcentralen Åsidan, Nyköping
Vill du vara med och påverka primärvårdens framtid och utveckling? Har du lust, ork och tålamod att bygga långsiktigt tillsammans med oss?
Då ska du absolut söka dig till Vårdcentralen Åsidan.Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Vårdcentralen Åsidan är en väletablerad vårdcentral med drygt 12000 listade patienter och ca 50 medarbetare. Primärvårdens alla professioner finns representerade på enheten. Vi har även en familjecentral i Brandkärr.
Vårdcentralen Åsidan är belägen i nära anslutning till E4:an och tågstationen, vilket underlättar eventuell pendling.
Vår ambition är att erbjuda våra patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team där vi värnar om en arbetsmiljö där alla kan utvecklas och känna stolthet över sin egen och vår gemensamma insats. Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår samverkan med övriga professioner, teamarbete, kring enkla och mer komplexa tillstånd, kliniska bedömningar och åtgärder med ett personcentrerat förhållningssätt. Du arbetar med ett hälsofrämjande synsätt och utgöra ett stöd för människor i alla åldrar och sjukdomstillstånd. Du gör självständiga bedömningar, undersökningar, triagering till rätt vårdnivå.
Du möter dina patienter fysisk, virtuellt eller via telefon.
Vi strävar efter generalistkompetens, då bredden på våra uppdragsområden är stor, finns även utrymme att bli extra inriktad på något specifikt område såsom diabetes, astma-KOL, hypertoni/hjärtsvikt, minnesmottagning samt samordning för våra äldre i samverkan med slutenvården och kommunen.
Du har möjlighet att få bedriva förbättrings- och utvecklingsarbeten, handleda kollegor och studenter.
Arbete på primärvårdsjouren enstaka helgpass ingår också.
Möjlighet finns att inom givna ramar påverka sin arbetstid och även viss möjlighet till distansarbete.
Vårt dokumentationssystem är Cosmic
Din kompetens
I första hand behöver och söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Men är du legitimerad sjuksköterska med längre erfarenhet av primärvård är du också välkommen med din ansökan.
Har du tidigare erfarenhet från primärvård och mottagningsarbete eller har en eller flera spetskompetenser såsom diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, demens eller samordning är det meriterande.
Vi söker dig som tycker det är roligt med kliniskt arbete och som har lätt för att samarbeta och diskutera med kollegor inom alla våra yrkesgrupper.
Du har god initiativförmåga och förmåga att kunna fatta egna beslut. Vi värdesätter din förmåga att arbeta bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en god kommunikatör, trygg och stabil med välgrundade och tydliga värderingar som du baserar ditt agerande på. Du har ett positivt förhållningssätt till utvecklingsarbete och har förmågan att se möjligheter när förutsättningar förändras.
Goda språkkunskaper i svenska samt har goda IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vill du ingå i vårt team? Hör av dig så berättar vi mer.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Eleonore Jonsson, 0155-24 52 11.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Åsidan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
