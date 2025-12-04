Distriktssköterska till Söderhamn Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland / Sjuksköterskejobb / Söderhamn Visa alla sjuksköterskejobb i Söderhamn
På Söderhamn Din hälsocentral är vi cirka 40 medarbetare som tillsammans ansvarar för cirka 6700 listade patienter. Hos oss finns alla primärvårdens professioner under ett och samma tak. Vi är ett bra team som samarbetar över gränserna, och vi har roligt på jobbet!Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Som distriktsköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• telefonrådgivning
• mottagningsarbete, planerade och akuta besök
• förebyggande hälsovård
• hembesök och vårdplanering.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete och trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
I rollen som distriktsjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha distriktssköterskeutbildning
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Kontakt
Ralph Veltenaar, vårdenhetschef ralph.veltenaar@regiongavleborg.se 076-778 52 57 Jobbnummer
9627955