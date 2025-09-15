Distriktssköterska Capio Vårdcentral Landskrona
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2025-09-15
Välkommen till Capio Vårdcentral Landskrona! Hos oss arbetar vi med en personlig och professionell vård för alla patienter. Vår vårdcentral är en del av Capio-koncernen, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att vara det självklara valet inom primärvård och vi vill erbjuda specialiserad och högkvalitativ vård. Vi sätter patientens välbefinnande i fokus och arbetar med ett starkt team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Din roll Som distriktssköterska hos oss på Capio Vårdcentral Landskrona kommer du att spela en avgörande roll i att ge stöd och specialistvård till våra patienter. Du arbetar självständigt på DSK-mottagning men tillsammans med ett team av läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare för att säkerställa att våra gemensamma patienter får den bästa vården. Tjänsten i övrigt innebär till viss del telefonrådgivning, triagering och digital rådgivning via vår chattfunktion. Vi ser därför gärna att du har intresse av att utveckla den digitala vården och de möjligheter som finns.
Om dig Du som söker är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssjuksköterska och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du gillar verksamhetsutveckling och är öppen för att prova nya arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid ett bra samarbete och bemötande av både patienter och kollegor. Då arbetet bygger mycket på självständigt arbete behöver du vara initiativtagande och flexibel.
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsbyte.
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är: 2025-10-15 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Emma Bauer emma.bauer@capio.se +46700000823 Jobbnummer
