Distriktssköterska BVC och VC
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Mark Visa alla sjuksköterskejobb i Mark
2026-01-21
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Vi välkomnar dig till oss på Närhälsan Kinna vårdcentral.
Vi är belägna natursköna Marks kommun med goda kommunikationer till Göteborg, Borås och Varberg. Vi har ca 10 000 listade patienter och är en av tre Närhälsans vårdcentraler i kommunen.
Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö, har en bra sammanhållning och ett gott samarbete mellan professionerna. Vi lägger stor vikt vid att alla ska trivas då det är vår övertygelse att det gynnar våra patienter.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på BVC är omväxlande, där du följer barn med vårdnadshavare från nyfödd till dess att skolhälsovården tar vid. Du har en central roll i att möta familjernas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Du kommer bland annat arbeta med hälsokontroller, vaccinationer och föräldragrupper. Patientgruppen är barn 0-6 år med familj. Samarbete sker i tvärprofessionella team på vårdcentralen och samverkan sker även med externa vårdaktörer såsom förskola, skola, familjecentral och specialistsjukvård. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
I rollen ingår även arbete på vårdcentralen som distriktssköterska, vilket omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer, genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med barn och unga och/eller har handledarutbildning 7,5 hp, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Tjänsten fördelas med ca 50% tjänstgöring vardera på BVC och DSK-mottagning.
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
